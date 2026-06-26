«بلاكتري» و«فورترس» تطلقان منصة تمويل مدعومة بالأصول للشركات الصغيرة

أبرمت شركة «بلاكتري مانجمنت»، المختصة في إدارة الأصول البديلة ومقرها ميامي، شراكة استراتيجية مع مجموعة «فورترس للاستثمار» العالمية، المملوكة بحصة أغلبية لشركة مبادلة للاستثمار، لإطلاق منصة تمويلية متقدمة مدعومة بالأصول، تركز على تمويل الشركات الصغيرة والأوراق المالية المضمونة بأصول غير تقليدية، بحسب بلومبرغ.

وبموجب هذا التحالف الاستراتيجي، ستتولى الشركات التابعة لمجموعة «فورترس» دعم المنصة الجديدة التابعة لـ «بلاكتري»، والتي ستركز عملياتها الاستثمارية على قطاع إدارة الشركات الصغيرة وصفقات الأوراق المالية المدعومة بأصول باطنية أو غير تقليدية. وتستهدف المنصة الجديدة اقتناص الفرص الاستثمارية عبر الأجزاء المضمونة وغير المضمونة من قروض الشركات الصغيرة، والقروض الكاملة، إضافة إلى الأوراق المالية التجارية والاستهلاكية المدعومة بأصول متخصصة، ما يعكس التوسع المتنامي في آليات الائتمان الخاص البديل للائتمان التقليدي للشركات.

وستدار المنصة الجديدة تحت قيادة إيرجيس أليزوتي، المؤسس والشريك الإداري لشركة «بلاكتري» التي بدأت عملياتها التشغيلية في أبريل العام الماضي، والذي يتمتع بخبرة نوعية في هذا المجال عبر إشرافه على توريق قروض للشركات الصغيرة تجاوزت قيمتها 16.5 مليار دولار من خلال 17 صفقة خاصة خلال مسيرته المهنية.

وأكد أليزوتي أن التمويل المدعوم بالأصول يمثل أحد أسرع القطاعات نمواً في سوق الائتمان الخاص، ويشكل بديلاً استثمارياً أقل ارتباطاً بتقلبات ائتمان الشركات التقليدي، مشيراً إلى أن الفرص الأكثر استدامة تكمن في القطاعات التي تعاني شح رأس المال، حيث تمثل الخبرة الهيكلية والمعلوماتية العائق الحقيقي أمام دخول المنافسين.

وفي إطار تعزيز الكفاءة التشغيلية للمنصة، ستنضم مجموعة «أوديون كابيتال»، المختصة في تجميع محافظ قروض الشركات الصغيرة، كشريك في الهيكلة والتنفيذ، ما يسهم في تعميق قاعدة موارد «بلاكتري» لتوجيه ونشر رؤوس الأموال بكفاءة أعلى. وتكتسب هذه الخطوة زخماً استثمارياً كبيراً بالنظر إلى الملاءة المالية لمجموعة «فورترس» التي أدارت أصولاً بلغت قيمتها نحو 55 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وتستهدف مضاعفة حجم أصولها المدارة لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2029، مدعومة بالتوجهات الاستراتيجية والتمويلية لشركة مبادلة للاستثمار في الأسواق العالمية.