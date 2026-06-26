تراجع المؤشرات اليابانية بضغط بيع أسهم قطاع التكنولوجيا

تراجعت المؤشرات اليابانية في تداولات الجمعة، متأثرة بضغط عمليات بيع واسعة لأسهم قطاع التكنولوجيا . وانخفض المؤشر نيكاي عند ​الإغلاق ليمحو معظم المكاسب التي حققها ‌في الجلسة ​السابقة، مع تراجع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع التكنولوجيا بأكثر من 12 % بعد أنباء عن تأجيل الطرح العام الأولي لشركة (أوبن إيه.آي).

وهبط نيكاي 4.15 % إلى 69360.88 نقطة بعد ارتفاعه 4.6 % في الجلسة ⁠السابقة وإغلاقه عند مستوى غير مسبوق.

وتراجع المؤشر 2.65 % خلال الأسبوع. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.32 % إلى 3963.36 نقطة، وتراجع 2% خلال الأسبوع.

وهوى سهم ‌سوفت بنك 12.53 % . وكان قد ارتفع بفضل رهان رئيس المجموعة التنفيذي ماسايوشي سون على شركة (أوبن إيه.آي).

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز الخميس، نقلا عن مصادر مطلعة على ‌مداولات (أوبن إيه.آي)، بأن الشركة تدرس تأجيل طرحها العام الأولي ‌حتى العام المقبل.

وقال شوتارو ‌ياسودا محلل السوق في مختبر توكاي طوكيو للمعلومات "كانت هذه أخبار سلبية لمجموعة ​سوفت بنك وللمستثمرين ‌بشكل عام ​أيضا لأن الذكاء الاصطناعي هو محور ⁠السوق التي تساءلت عما إذا كان هناك أي شيء سلبي في توقعات القطاع".

وتراجعت أسهم شركات كبرى أخرى مرتبطة ​بالذكاء ⁠الاصطناعي، مثل أدفانتست التي ⁠خسر سهمها 9.64 % وطوكيو إلكترون التي نزل سهمها 3.21 % .

وانخفضت سهم شركة كيوكسيا لتصنيع رقائق الذاكرة 11.24 % .

وقالت ⁠تشيزورو موريشيتا الباحثة في معهد (إن.إل.آي) للأبحاث "شهدت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق تقلبات في الجلسات الأخيرة، لكن أسعارها ستظل ثابتة على المدى الطويل مدعومة بأرباح قوية".

وأضافت "أحدثت طفرة الذكاء الاصطناعي ثورة صناعية، وليس مجرد اتجاه مؤقت".

وارتفع سهم شركة ‌تويوتا موتور 0.9 % ، وصعدت أسهم البنوك مع زيادة سهمي مجموعة ميزوهو المالية ​ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بأكثر من 0.8 % لكل منهما.

ومن أكثر من 1500 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 58 % منها، وانخفض 39 %، واستقر ​2% .