الاتحاد الأوروبي: تدفقات النفط من الشرق الأوسط تتعافى

أكد مجموعة تنسيق ‌النفط التابعة ​للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة أن تدفقات الخام تتعافى ببطء عقب اتفاق مبدئي ⁠يهدف إلى إنهاء حرب إيران لكن وصول هذه الإمدادات ‌إلى أوروبا سيستغرق بعض الوقت.

وقالت المجموعة ‌في بيان "لاحظت مجموعة تنسيق ‌النفط تقارير تفيد بأن ‌التدفقات التجارية ‌بدأت تتعافى ببطء عقب ​مذكرة التفاهم التي ‌وقعت ​بين الولايات ⁠المتحدة وإيران الأسبوع الماضي. غير ​أن المجموعة ⁠لاحظت أيضا ⁠أن إمدادات المنطقة ستستغرق وقتا ⁠للوصول إلى أوروبا".

وأوضحت "فيما يتعلق بالنفط الخام، ترى المجموعة أن الوضع مستقر في الوقت الراهن، إلى ‌حد كبير بفضل السحب ​من المخزونات العالمية خلال الأشهر الماضية".