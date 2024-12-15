20 مليار دولار قيمة صادرات تكنولوجيا المعلومات في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات اليوم الأحد أن صادرات كوريا الجنوبية من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تجاوزت 20 مليار دولار في نوفمبر الماضي، للشهر الرابع على التوالي.

وارتفعت قيمة صادرت منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمقدار 8ر14% على أساس سنوي إلى 5ر20 مليار دولار أمريكي في نوفمبر، لتتجاوز 20 مليار دولار لمدة 4 أشهر متتالية منذ أغسطس وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الحنوبية نقلا عن بيانات جمعتها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وكانت نسبة الزيادة على أساس سنوي أعلى من 30% في الفترة من أبريل إلى يوليو من العام، لكنها انخفضت إلى أقل من 30% من أغسطس إلى أكتوبر، وتراجعت إلى أقل من 20% في الشهر الماضي.

وبلغت واردات منتجات هذا القطاع 44ر12 مليار دولار الشهر الماضي، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 06ر8 مليارات دولار.

ووصلت صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال أول 11 شهرا من العام الجاري إلى 4ر212 مليار دولار، بزيادة قدرها 1ر26% عن نفس الفترة من العام الماضي. وبحسب السلعة، قفزت صادرات الرقائق بنسبة 3ر30% على أساس سنوي إلى 4ر12 مليار دولار، مسجلة زيادة برقم من خانتين للشهر الثالث عشر على التوالي، وسط الطلب القوي على المنتجات عالية القيمة مثل رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي بسبب الطفرة العالمية للذكاء الاصطناعي.

وعلى وجه الخصوص، ارتفعت صادرات رقائق الذاكرة بنسبة 52% لتصل إلى 96ر7 مليارات دولار. وقفزت صادرات أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها بنسبة 6ر98% إلى 15ر1 مليار دولار، بينما انخفضت صادرات الشاشات بنسبة 1ر20% إلى 67ر1 مليار دولار.

وتراجعت صادرات الهواتف المحمولة بمقدار 2ر6% إلى 45ر1 مليار دولار، وهبطت صادرات معدات الاتصالات بنسبة 8ر3% إلى ملياري دولار.