الين قرب أدنى مستوياته منذ 40 عاماً والدولار يتنفس

حوم الين الياباني قرب أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ ​40 عاما في بداية التداولات الآسيوية اليوم الجمعة، وقلص المتعاملون ‌توقعاتهم برفع ​أسعار الفائدة الأمريكية بعدما جاءت بيانات التضخم الأمريكية متوافقة مع التوقعات، وسط إشارات متباينة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن مسار السياسة النقدية.

ولم تشهد العملة اليابانية تغيرا يذكر مقابل الدولار لتستقر عند 161.82 ينا، متراجعة قليلا عن أدنى مستوى لها في عامين عند 161.95 ينا الذي ⁠سجلته أمس الخميس.

والنزول إلى ما دون مستوى 161.96 ينا سيدفع الين إلى أضعف مستوياته منذ عام 1986. ولم يطرأ تغيير يذكر على سعر صرف الين بعد أن أظهرت بيانات اليوم الجمعة ‌أن التضخم الأساسي في طوكيو تسارع في يونيو بما يتماشى مع التوقعات.

وأنهى مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، أمس ‌الخميس سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام متراجعا قليلا عن ‌أقوى مستوى له منذ مايو 2025. ومع ذلك، لا ‌يزال المؤشر في طريقه لتحقيق أول ‌مكاسب لأسبوعين متتاليين منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط أواخر فبراير.

وأظهرت بيانات التضخم الأمريكية ​الصادرة أمس الخميس أن ‌ضغوط تكاليف المعيشة زادت ​بشكل أكبر في مايو.

⁠وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل للبنك المركزي الأمريكي، بنسبة 4.1 بالمئة على أساس سنوي إذ أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ​ارتفاع أسعار ⁠الطاقة، بما يتماشى ⁠مع توقعات الاقتصاديين.

وأشار مسؤولون من البنك المركزي الأمريكي إلى مؤشرات متباينة في الأرقام.

وقال أوستان جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو إن هناك "بصيص أمل" فيما ⁠يتعلق بتضخم الخدمات، لكن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال مرتفعة للغاية وتسير في الاتجاه الخاطئ.

في غضون ذلك، قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، إنه على الرغم من احتمال تراجع ضغوط التضخم هذا العام، فإنها لا تزال مرتفعة للغاية. ومع هذه التصريحات، ‌تراجعت آمال السوق في رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر.

وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1361 ​دولار، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3187 دولار.

وهبط الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6899 دولار، ونزل نظيره النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5646 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفع سعر بتكوين 0.7 بالمئة إلى 59801.31 دولار وزاد سعر ​إيثر 0.7 بالمئة إلى ‌1569.09 دولارا.