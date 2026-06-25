ميرك الألمانية تستحوذ على «بايو تكني» الأمريكية مقابل 11.3 مليار دولار

تتجه شركة ميرك الألمانية إلى توسيع أعمالها في قطاع علوم الحياة، عبر صفقة استحواذ كبيرة في الولايات المتحدة، تستهدف تعزيز موقعها في مجالات المختبرات والتقنيات الحيوية المتقدمة، في خطوة تُعد من أبرز تحركاتها الاستراتيجية خلال السنوات الأخيرة.

وأعلنت الشركة المدرجة على مؤشر داكس الألماني، أنها ستستحوذ على شركة «بايو تكني» الأمريكية، المتخصصة في أدوات علوم الحياة وتقنيات التحليل، مقابل نحو 10 مليارات يورو (حوالي 11.3 مليار دولار)، في صفقة نقدية بالكامل، تعكس توجه ميرك للتوسع في الأسواق عالية النمو.

وبموجب الاتفاق، سيحصل مساهمو «بايو تكني» على 73 دولاراً للسهم الواحد، بعلاوة تقارب 36 %، مقارنة بمتوسط سعر السهم خلال الشهر الماضي، فيما من المتوقع إتمام الصفقة بنهاية عام 2026، أو مطلع 2027، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية وموافقة المساهمين.

وتستهدف ميرك من هذه الصفقة، تعزيز قدراتها في مجالات العلاجات الخلوية والجينية والتشخيص الدقيق، عبر دمج محفظة واسعة من البروتينات والأجسام المضادة التي تمتلكها «بايو تكني»، بما يدعم سلسلة القيمة الكاملة من البحث العلمي، حتى التطبيقات الدوائية والتكنولوجية.

وأكدت الشركة أن عملية الاستحواذ ستموَّل من السيولة المتاحة، إلى جانب قروض جديدة، مع توقع تحقيق وفورات سنوية في التكاليف بنحو 140 مليون يورو، إضافة إلى تحسين هامش الربح التشغيلي فور إتمام الصفقة.

وتُعد الولايات المتحدة سوقاً رئيسة لـ Merck KGaA، حيث تحقق نحو ربع إيراداتها العالمية، ما يجعل هذه الخطوة امتداداً لتوسعها المستمر هناك، بعد استحواذات سابقة شملت شركات في مجالات الأدوية وأشباه الموصلات.

وتأتي الصفقة ضمن سلسلة عمليات استحواذ كبرى نفذتها ميرك في قطاع علوم الحياة، أبرزها صفقة Sigma-Aldrich عام 2015، والتي عززت مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين عالمياً في صناعة أدوات المختبرات والتقنيات البحثية.