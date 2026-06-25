«إيزي جيت» ترفض عرض «كاسل ليك» بـ 4.93 مليارات استرليني

رفضت شركة إيزي جيت البريطانية للطيران منخفض الكلفة، عرض استحواذ بقيمة 4.93 مليارات جنيه استرليني (6.5 مليارات دولار) من كاسل ليك، ولكنها مددت الموعد النهائي للعرض كي تسمح للشركة الأمريكية بتقديم «عرض أكثر جاذبية».

وقالت إيزي جيت إن كاسل ليك قدمت عرضاً رابعاً، أمس الأول الثلاثاء، بقيمة 6.50 جنيهات استرلينية للسهم، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وأضافت «بعد مراجعة العرض الرابع بعناية مع مستشاريها، لا يزال مجلس إدارة إيزي جيت يعتبر العرض يقلل بشكل كبير من قيمة الشركة وآفاقها المستقبلية ولا يزال يثير تساؤلات جوهرية حول إمكانية تنفيذه».

وتابعت «وبناء على ذلك، رفض مجلس إدارة إيزي جيت بالإجماع العرض الرابع».

وقالت «ولكن مجلس الإدارة يعتقد أن السماح لكاسل ليك بالاطلاع على معلومات تجارية محدودة، مثلما سعت كاسل ليك في الخطاب الذي تضمن العرض الرابع، قد يسفر عن عرض أكثر جاذبية يعكس بشكل أفضل قيمة إيزي جيت وآفاقها المستقبلية ومصالح المساهمين فيها».

وأمام كاسل ليك الآن حتى الخامس من يوليو لتقديم عرض نهائي أو الانسحاب بموجب قواعد الاستحواذ البريطانية.