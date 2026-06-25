نيكاي يصعد 4.61% ويغلق عند ​أعلى مستوى بدعم مكاسب قطاع التكنولوجيا

ارتفعت المؤشرات اليابانية في تداولات الخميس بعد جلستين من التراجع بدعم مكاسب قطاع التكنولوجيا وارتفع المؤشر نيكاي أكثر ​من 4.61% ليغلق عند ​أعلى مستوى، بدعم من ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعدما أعلنت شركة مايكرون الأمريكية المصنعة لرقائق الذاكرة عن توقعات إيجابية لأرباحها وإيراداتها الفصلية.

وأغلق المؤشر نيكاي عند 72366.34 ⁠نقطة، منهياً بذلك سلسلة من التراجع استمرت لجلستين متتاليتين. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.33% إلى 4016.47 نقطة.

وتوقعت مايكرون، وهي مورد رئيسي لمعالجات ‌الذكاء الاصطناعي لشركة إنفيديا وشركات تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية، أرباحاً وإيرادات فصلية أعلى بكثير من التوقعات، وقالت إن ‌العملاء التزموا بمبلغ 22 مليار دولار للحصول على إمدادات رقائق الذاكرة.

وقال تاكاماسا إيكيدا مدير المحافظ ‌لدى جي.سي.آي لإدارة الأصول: «يعكس الارتفاع الحاد في مؤشر نيكاي أرباح ميكرون». وأضاف «من المرجح أن يرتفع ​مؤشر أشباه الموصلات الأمريكي، المرتبط بشكل ​وثيق بالمؤشر نيكاي».

وعكست مجموعة سوفت بنك اتجاهها الخميس لتقفز 8%. وقفز سهم شركة أدفانتست، المصنعة ​لمعدات اختبار ⁠الرقائق، 15%. ⁠وصعد سهم طوكيو إلكترون، المصنعة لمعدات تصنيع الرقائق، 7.78%. وارتفع سهم شركة كيوكسيا، المصنعة لرقائق الذاكرة، 12.27 %. وارتفعت أسهم شركات تصنيع مواد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إذ ارتفع سهم شركة موراتا مانوفاكتوريينج 7.21% وقفز سهم تايو يودن 11.2%.

وعلى عكس الاتجاه الصعودي العام، تراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالطاقة بعد ‌استمرار انخفاض أسعار النفط. وانخفض مؤشر قطاع التعدين 3.18%، مع ​هبوط سهم إنبكس 3.35%. وخسرت أسهم شركات تكرير النفط 1.38%.

وتراجعت أسهم شركات الشحن اليابانية 2%، إذ انخفض سهم شركة كاواساكي كيسين 3.87%.