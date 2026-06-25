أسعار النفط تنخفض مع خروج الناقلات من مضيق هرمز

واصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم الخميس، مقتربة ​من مستويات ما قبل الحرب، مع خروج ناقلات عالقة ‌من مضيق ​هرمز عقب التوصل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران، مما هدأ من المخاوف بشأن الإمدادات.

بحلول الساعة 0004 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت للتسليم في أغسطس 40 سنتا أو 0.54 بالمئة إلى 73.34 دولارا للبرميل.

⁠ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.38 بالمئة إلى 70.07 دولارا للبرميل. وكان سعر خام برنت لشهر أغسطس أقل من العقود الآجلة لشهر سبتمبر، ‌وبلغت 73.59 دولارا، مما يشير إلى وفرة المعروض على المدى القصير.