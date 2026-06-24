تأجيل افتتاح محطة قطارات شتوتجارت إلى 2031 بعد 5 تعديلات على جدول الافتتاح

كشفت مصادر في ألمانيا، أن افتتاح محطة قطارات شتوتجارت الجديدة، لن يتم قبل نهاية عام 2031، في تأجيل جديد، يمتد لخمس سنوات إضافية، ليكون الخامس منذ انطلاق أعمال المشروع في عام 2010.

ويُعد مشروع «شتوتجارت 21»، أحد أكبر مشروعات تطوير السكك الحديدية في جنوب غربي ألمانيا، لكنه تحول على مدى السنوات إلى رمز لتعثر تحديث البنية التحتية، بسبب التأخيرات المتكررة، وتضخم التكاليف.

وكان من المقرر في البداية افتتاح المحطة عام 2019، قبل أن يتم تأجيل الموعد إلى 2026، ثم إلغاؤه لاحقاً، في ظل مشكلات تقنية تتعلق بالرقمنة، بحسب الشركة المشغلة للسكك الحديدية «دويتشه بان».

وبحسب التقديرات الجديدة، وبعد مراجعة شاملة للمشروع، تقرر تأجيل الافتتاح إلى نهاية عام 2031، في وقت لا تزال فيه أعمال البناء مستمرة، وسط موقع إنشائي ضخم في قلب مدينة شتوتجارت، ما يسبب اضطرابات يومية للسكان وحركة المرور.

ويواجه المشروع انتقادات واسعة في ألمانيا، حيث أصبح مثالاً على التحديات التي تعاني منها البلاد في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، خصوصاً في ظل ارتفاع التكاليف، وتعقيدات التنفيذ والتخطيط طويل الأمد.

ورفضت «دويتشه بان» التعليق على آخر التأجيلات، مشيرة إلى أن الخطة التشغيلية الجديدة، سيتم الإعلان عنها لاحقاً.