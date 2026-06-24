إس كيه هاينكس الكورية الجنوبية للرقائق تخطط لطرح قياسي في ناسداك لجمع 29 مليار دولار

أعلنت شركة إس كيه هاينكس الكورية الجنوبية عن خططها لجمع ما يصل إلى 29.4 مليار دولار من خلال طرح ثانوي لأسهمها في بورصة ناسداك الأمريكية خلال يوليو، في واحدة من أكبر عمليات جمع التمويل المرتبطة بقطاع أشباه الموصلات عالمياً.

وتهدف الشركة، التي تُعد من أبرز موردي رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدى شركات مثل إنفيديا، إلى الاستفادة من الطلب العالمي القوي على أسهم التكنولوجيا، رغم التقلبات التي تشهدها أسواق الرقائق.

وبحسب الشركة، سيتم استخدام العائدات في توسيع القدرات الإنتاجية داخل كوريا الجنوبية، وبناء مصانع جديدة، إلى جانب شراء معدات متقدمة لتصنيع الرقائق، بما في ذلك تقنيات الطباعة فوق البنفسجية المتطورة.

وفي حال إتمام الطرح عند الحد الأعلى، سيكون الأكبر في تاريخ الشركات الكورية بالأسواق الأمريكية، وربما الأكبر على الإطلاق عبر إيصالات الإيداع الأمريكية، متجاوزاً طرح علي بابا في 2014.

ويرى محللون أن إدراج الشركة في ناسداك إلى جانب منافسين مثل مايكرون سيعزز إعادة تقييم أسهمها عالمياً، مع إمكانية انعكاس ذلك إيجاباً على تقييمها في السوق الكورية.

وتأتي الخطوة في وقت تشهد فيه شركات الذكاء الاصطناعي وشبه الموصلات موجة توسع استثماري غير مسبوقة، مدفوعة بارتفاع الطلب على مراكز البيانات والحوسبة المتقدمة، ما يعزز موقع إس كيه هاينكس كأحد أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية.