الصين تدعو «بريكس» لتعزيز التعاون في المعادن الاستراتيجية ومواجهة التحديات العالمية

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي دول مجموعة «بريكس» إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال المعادن الاستراتيجية، والتصدي للتحديات العالمية المتصاعدة، بما في ذلك الأمن الغذائي وأزمات الطاقة ومخاطر الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال اجتماع أمني عقد في نيودلهي.

وقال وانغ، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، إن على دول المجموعة التحرك بصورة منسقة لمواجهة أزمات صحية مثل الإيبولا في أفريقيا، إلى جانب مكافحة جميع أشكال الإرهاب، مع رفض تسليح الفضاء الخارجي، والتعامل بحذر مع التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وما تحمله من مخاطر محتملة.

وأضاف الوزير الصيني أن دول «بريكس» مطالبة برفع راية التعددية في النظام الدولي، ومواجهة السياسات الأحادية والحمائية، مع تعزيز حضورها في القضايا العالمية، والعمل على تحقيق نتائج أكثر عدالة وإنصافاً في إدارة الشؤون الدولية.

كما شدد وانغ على أهمية دعم الحوار والحلول السياسية في معالجة النزاعات الإقليمية والقضايا الساخنة، مؤكداً أن المجموعة يجب أن تضطلع بدور أكثر فاعلية في إعادة تشكيل التوازنات الدولية وتعزيز الاستقرار العالمي.