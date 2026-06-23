86.7 مليون دولار لتعزيز صناعة الرقائق الأوروبية عبر مصنع ألماني

وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم دعم حكومي ألماني بقيمة 76 مليون يورو (86.7 مليون دولار) لإنشاء أول مصنع داخل الاتحاد الأوروبي متخصص في إنتاج أنظمة فحص وقياس أشباه الموصلات المعتمدة على تقنيات الاستشعار الكمي.

وسيُوجَّه التمويل إلى شركة Quantum Diamonds، التي تتخذ من مدينة ميونيخ مقراً لها، بهدف إنشاء موقع إنتاج جديد في ألمانيا، لتعزيز القدرات الأوروبية في قطاع الرقائق المتقدمة.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لدعم سلسلة توريد أشباه الموصلات داخل أوروبا، وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين، مشيرة إلى أن المصنع سيكون الأول من نوعه في الاتحاد الأوروبي في مجال أنظمة القياس والفحص القائمة على التقنيات الكمية.

وأوضحت المفوضية أن الموافقة جاءت بعد التأكد من أن الدعم الحكومي يحقق «أثراً تحفيزياً»، إذ إن الشركة لم تكن لتنفذ هذا الاستثمار داخل أوروبا من دون المساندة المالية الحكومية.

ويأتي القرار في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى تعزيز السيادة التكنولوجية ودعم صناعة الرقائق الإلكترونية، التي أصبحت محوراً رئيسياً للتنافس الاقتصادي العالمي في ظل تنامي الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.

وترى المفوضية أن المنحة تعد «ضرورية ومناسبة»، لضمان استدامة وتطوير سلسلة إمداد أشباه الموصلات الأوروبية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي في القارة خلال السنوات المقبلة.