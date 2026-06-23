كوريا تتوصل إلى توافق مع الاتحاد الأوروبي بشأن استيراد الصلب

أعلن وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري الجنوبي، كيم جونغ -كوان أن سول توصلت إلى توافق واسع مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطة الاتحاد الأوروبي لتطبيق نظام جديد لحصص استيراد الصلب، والذي قد يؤثر سلبا على شركات صناعة الصلب الكورية الجنوبية.

وقال كيم، للصحفيين في مؤتمر صحفي بمدينة سيغونغ، وسط البلاد، أمس الاثنين، "تبلغ حصتنا نحو 58ر2 مليون طن، وقد تم الاتفاق على عدم تخفيضها بنسبة تصل إلى 46%". ولم يفصح عن تفاصيل الأرقام، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأضاف كيم: "لا نقدم أي شيء محدد للاتحاد الأوروبي، لكننا أشرنا إلى أن هذا الإجراء ينتهك اتفاقية التجارة الحرة، وأكدنا أن سول قد تتخذ إجراءات للرد".

وجاء المؤتمر الصحفي عقب جولة قام بها كيم مؤخرا إلى الشرق الأوسط وأوروبا وكازاخستان. كما جاءت هذه التصريحات في الوقت الذي يعتزم فيه الاتحاد الأوروبي خفض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم الجمركية على 30 منتجا من الصلب بشكل حاد، ورفع الرسوم الجمركية إلى 50% على الواردات التي تتجاوز هذه الحصص، وذلك في إطار جهوده لمعالجة فائض الإنتاج العالمي. ومن المتوقع أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يوليو المقبل.

ومن المتوقع أن يؤثر النظام الجديد سلبا على الشركات الكورية الجنوبية، حيث من المقرر أن يخفض الاتحاد الأوروبي حصة استيراد الصلب المعفاة من الرسوم الجمركية لرابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 46%، لتصل إلى 3ر18 مليون طن من 8ر33 مليون طن حاليا.