الصين تتجه لخفض سعر الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي

ذكرت تقارير إعلامية، نقلا عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث لدى بنك الشعب الصيني (بنك الشعب) أن بكين تتجه صوب تخفيض سعر الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي، في وقت مناسب العام المقبل.

ونقلت صحيفة "21 سينشري بيزنس هيرالد" عن وانغ قوله خلال فعالية، اليوم السبت، إن البنك سوف يزيد كثافة الإمدادات النقدية والائتمانية.

وقال إن هناك مساحة لخفض معدل العائد المطلوب - المقدار النقدي الذي يجب أن تبقيه المصارف في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6ر6 %.

ونقل التقرير عن وانغ القول إن ظروف التمويل للاقتصاد الحقيقي سوف تكون أسهل.

وأظهرت البيانات أمس الجمعة، تباطؤ النمو الائتماني للصين على نحو غير متوقع في نوفمبر فيما تعثر الطلب على القروض، مما يشير إلى تحديات أكبر للنمو الاقتصادي، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشار كبار مسؤولي الصين مؤخرا إلى أنهم سوف يتبنون محفزات قوية لتعزيز النمو والتركيز بشكل أكبر على الاستهلاك، العام المقبل.

وفي 2025، من المقرر أن تزيد الصين نسبة العجز المالي ومقدار العجز، وسوف تصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، الطويلة الأجل والسندات الخاصة الحكومية المحلية، بحسب ما أوردته تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في)، نقلا عن هان وينشو، نائب مدير مكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية، خلال نفس الفعالية.