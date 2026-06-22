4 % تراجعاً في أسعار النفط مع تقدم المفاوضات الأمريكية الإيرانية

هوت أسعار النفط بنحو 4% خلال تداولات الإثنين، في أعقاب تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي فانس التي أشار فيها إلى تقدم ملموس في المفاوضات مع طهران، مؤكداً أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحاً أمام حركة الملاحة.

وانخفض خام برنت بمقدار 3.18 دولارات ليستقر عند 77.39 دولاراً للبرميل، بعد أن كان قد سجّل في وقت سابق من الجلسة ذاتها ارتفاعاً إلى 82.30 دولاراً، مدفوعاً بتهديدات الرئيس دونالد ترامب باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران، فضلاً عن إعلان طهران إغلاق المضيق. وعلى المنوال ذاته، تراجع خام غرب تكساس الوسيط بواقع 2.15 دولار إلى 74.45 دولاراً، فيما خسر عقد أغسطس الأكثر تداولاً 2.49 دولار لیصل إلى 73.36 دولاراً للبرميل.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، اختتم مسؤولون رفيعو المستوى من البلدين الجولة الأولى من مفاوضاتهم المنعقدة في سويسرا، في إطار مذكرة تفاهم توصّل إليها الطرفان الأسبوع الماضي، تقضي بتمديد وقف إطلاق النار القائم منذ أبريل لستين يوماً إضافية على الأقل. غير أن طهران أكدت أنها لم تتناول ملفها النووي ولم تُقرّ بأي التزامات جديدة خلال هذه الجلسات.

وعلى صعيد الإمدادات، أذنت واشنطن ببيع النفط الإيراني حتى الحادي والعشرين من أغسطس المقبل، في حين استأنفت طهران صادراتها النفطية التي كانت قد توقفت إثر الحصار البحري الأمريكي. وأكدت بيانات تتبع السفن عبور ناقلتَي خام تحملان نحو مليوني برميل من المضيق خلال اليوم.

وفي سياق موازٍ، رفعت كل من الإمارات والكويت والعراق كميات النفط المعروضة على عملائها، إذ أعلن العراق نيته رفع إنتاجه تدريجياً إلى ما بين 4.2 و4.3 ملايين برميل يومياً. وتوقع بنك أيه.إن.زد استعادة ما بين مليوني وثلاثة ملايين برميل يومياً خلال الأسابيع الأربعة الأولى، محذراً في الوقت ذاته من أن استدامة هذا التعافي مرهونة بالاستقرار الإقليمي.