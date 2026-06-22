سهم شركة التشييد «هوختيف» ينضم إلى مؤشر داكس الرئيسي للأسهم الألمانية

انضم سهم شركة التشييد الألمانية العملاقة هوختيف، اليوم الاثنين، إلى مؤشر داكس الرئيسي لبورصة فرانكفورت للأوراق المالية، ليحل محل سهم شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة بورشه، أكبر مساهم في فولكس فاجن، الذي انتقل إلى مؤشر إم داكس الأوسع نطاقاً.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج سهم الشركة التي تتخذ من مدينة إيسن مقراً لها إلى المؤشر الرئيسي للأسهم الألمانية، وهي خطوة ذات أهمية خاصة لصناديق الاستثمار التي تتبع مؤشرات الأسهم، وتقوم بتعديل محافظها الاستثمارية لتعكس التغيير في مؤشر داكس.

يذكر أنه يتم تحديد الأسهم التي يتم إدراجها على مؤشر داكس وفقاً لمجموعة من المعايير، منها القيمة السوقية لكمية أسهم الشركة المطروحة للتداول في البورصة، وحجم تداول السهم في السوق. وتراجع شركة دويتشه بورصة التي تدير بورصة فرانكفورت مؤشرات داكس وإم داكس وإس داكس وتك داكس كل 3 أشهر، لإعادة النظر في الأسهم المدرجة على كل مؤشر.

يذكر أن دويتشه بورصة أعلنت ترقية سهم هوختيف ليدرج على مؤشر داكس في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد الارتفاع الحاد في سعر السهم خلال العام الماضي. واستفادت الشركة من الطلب القوي على مراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وبخاصة في الولايات المتحدة، إلى جانب الاستفادة من برامج الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الكبيرة، وزيادة الإنفاق العسكري في الكثير من الدول.

وقد تضاعفت قيمة أسهمها بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

ومع وصول القيمة السوقية لشركة هوختيف إلى حوالي 38 مليار يورو (43.5 مليار دولار) أصبح سهمها مؤهلاً للإدراج على مؤشر داكس، رغم أن كمية الأسهم المطروحة منها للتداول لا تزيد على 20% من إجمالي أسهمها. وتمتلك شركة التشييد الإسبانية أيه.سي.إس حوالي 80% من أسهم هوختيف، وتسيطر على الشركة منذ عام 2011.

وتمثل هوختيف أغلب أنشطة أيه.سي.إس، حيث جاء حوالي ثلاثة أرباع إيرادات أيه.سي.إس خلال العام الماضي من شركات مجموعة هوختيف.

تعمل هوختيف كشركة قابضة لشبكة عالمية من شركات البناء المشاركة في مشاريع تتراوح بين ناطحات السحاب والمستشفيات والطرق والجسور والأنفاق والمطارات، إلى جانب مجمعات الطاقة الشمسية ومراكز البيانات ومرافق التعدين والبنية التحتية العسكرية.