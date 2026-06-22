"حكاية لعبة" وأفلام "متواضعة" تحرك مياه هوليوود الراكدة بـ 4.4 مليارات دولار

لم يكن كريس راندلمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات في سلسلة دور سينما "فليكس برو هاوس"، يتخيل أن يعود ليتحدث عن "الازدهار" في قطاع السينما بعد عشر سنوات من الخناق الذي فرضته الجائحة، والضربات الموجعة التي وجهتها إضرابات العمال، والمنافسة الشرسة التي جعلت من "شاشة المنزل" تهديداً وجودياً لشاشات العرض العملاقة.

اليوم، لغة الأرقام تتحدث بوضوح؛ 4.46 مليار دولار في خزائن السينما المحلية حتى الآن، والعد التنازلي نحو حاجز الـ 10 مليارات دولار يبدو واقعياً أكثر من أي وقت مضى.

السؤال هنا ليس: "هل عادت السينما؟" بل: "بأي ثمن استعادت هوليوود سيطرتها، وما هي الاستراتيجية التي جعلت الجماهير تدفع 50 دولاراً للتذكرة الواحدة في زمن التوفير؟"

لقد بلغ عام الانتعاش في شباك التذاكر آفاقاً جديدة، حيث حقق فيلم "حكاية لعبة 5" (Toy Story 5) لشركة ديزني افتتاحية عالمية قدرت بنحو 312 مليون دولار، وهو ثاني أفضل ظهور على الإطلاق لفيلم رسوم متحركة من إنتاج "بيكسار".

ومحلياً، انطلق الفيلم بـ 160 مليون دولار، مما يجعله الافتتاح الأكبر لأي فيلم في الولايات المتحدة وكندا منذ فيلم "ماين كرافت" في أبريل 2025.

وبحسب شركة الأبحاث "إنتليجينس"، فقد ساهم هذا الإقبال القوي في دفع أرقام الصناعة ككل، حيث ارتفع عدد التذاكر المباعة هذا العام بنسبة 7% ليصل إلى 312 مليون تذكرة، وهو ما يعكس تعطش الجمهور للعودة إلى صالات العرض.

وقد استوفت العديد من الأفلام الحدثية هذا العام توقعات الصناعة العالية أو تجاوزتها، بما في ذلك "مشروع هيل ماري" ، و"فيلم سوبر ماريو جالاكسي" ، و"مايكل" ، و"الشيطان يرتدي برادا 2" .

كما شهدت الأسابيع القليلة الماضية تحول فيلمي رعب منخفض التكلفة، وهما "غرف خلفية" (Backrooms) و"هوس" (Obsession)، إلى أفلام ناجحة بشكل غير متوقع.

وبحسب شركة "رينتراك" ، بلغ إجمالي شباك التذاكر المحلي حتى الآن هذا العام ما يقدر بـ 4.46 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019. وقد لعب التضخم دوراً في ذلك، لكن ليس بقدر نمو الإقبال الجماهيري. فقد ارتفع متوسط سعر تذكرة البالغين بنسبة 3% عن العام الماضي ليصل إلى 13.44 دولاراً.

ويتوقع المسؤولون التنفيذيون الآن أن يقترب إجمالي شباك التذاكر المحلي هذا العام من 10 مليارات دولار أو يتجاوزها. وكان أعلى إجمالي تم تحقيقه بعد الجائحة سابقاً هو 8.9 مليار دولار في عام 2023.

ومع ذلك، لا تزال الإيرادات أقل من مستويات أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما تجاوز إجمالي مبيعات التذاكر 11 مليار دولار لخمس سنوات متتالية.

يعتقد الكثيرون في الصناعة أنهم لن يعودوا أبداً إلى ذروة ذلك العصر، عندما كانت الامتيازات الضخمة مثل "أفنجرز و"حرب النجوم" و"السرعة والغضب" (Fast & Furious) تحقق نجاحاً مستمراً. فخلال السنوات القليلة الماضية، ورغم نجاح أفلام مثل "توب غان: مافريك" و"فيلم ماين كرافت"، كانت الصناعة تمر بأسابيع طويلة دون أي فيلم ناجح.

لكن هذا الصيف يبدو مختلفاً. فعلى الرغم من أنه لا يزال في بدايته ضمن موسم مايو-سبتمبر، الذي يحقق فيه قطاع السينما عادة حوالي 40% من إجمالي إيراداته السنوية، إلا أن معظم الإصدارات الرئيسية القادمة بدأت بالفعل في بيع التذاكر.

وبناءً على المبيعات المسبقة، فإن التوقعات هائلة لفيلم "سبايدر مان: يوم جديد" وكبيرة لفيلم "الأوديسة" (The Odyssey)، و لإصدارات أخرى ذات ميزانيات ضخمة مثل "سوبرغيرل" و"مينينز آند مونسترز" والنسخة الحية من فيلم "موانا"، وفقاً لأشخاص في صناعة السينما.

أما الأفلام الوحيدة ذات الميزانيات الضخمة التي أخفقت هذا الصيف فهي فيلم ديزني "حرب النجوم: الماندالوريان وغروغو" ، الذي تراجعت إيراداته بشكل كبير بعد بداية قوية، وفيلم أمازون المقتبس من ألعاب الثمانينيات "سادة الكون" (Masters of the Universe).

ويعزو الكثيرون في الصناعة طفرة هذا العام إلى حقيقة أن هوليوود قد أصدرت عدداً أكبر من الأفلام مقارنة بأي عام منذ 2019. فالمزيد من المحاولات يعني المزيد من الفرص للنجاح—خاصة الأفلام غير المتوقعة مثل "غرف خلفية".

يقول مايكل بوليدوروس، الرئيس التنفيذي لوكالة تسويق السينما "بيبر إيربلين" (Paper Airplane): "الخبر الرائع هو أن النجاح جاء نتيجة لعدد كبير من الأفلام من أنواع مختلفة".

لقد وصلت تكاليف تذاكر أفضل عروض "آيماكس" (IMAX) لأفلام مثل "الأوديسة" و"كثيب: الجزء الثالث" (Dune: Part III) في ديسمبر إلى 50 دولاراً—وأكثر في أسواق إعادة البيع. لكن دور العرض تدفع أيضاً نحو تقديم خصومات لعروض منتصف الأسبوع وللأشخاص الذين ينضمون إلى برامج الولاء.

يقول خبراء الصناعة إن عدة عوامل تجذب الجماهير إلى دور العرض، بما في ذلك القصص الملهمة عن التعاون الإنساني ("هيل ماري")، وحنين جيل الألفية ("برادا")، والمواد والمواهب الرقمية التي تجذب الجيل زد ("هوس").

ومع سلسلة "حكاية لعبة"، أظهرت ديزني ضبطاً للنفس غير معتاد من خلال إنتاج عدد قليل من التكميلات في الثلاثين عاماً الماضية. ويشعر الجمهور تجاه كل جزء منها كأنه حدث خاص أكثر من الامتيازات عالية التردد مثل "مارفل" و"المينينز".

ويمتلك الجيل إكس وجيل الألفية حنيناً لأفلام "حكاية لعبة" التي شاهدوها في شبابهم. وبحسب الشركة، فإن الأجزاء الأربعة السابقة هي سلسلة الأفلام الأكثر مشاهدة على منصة "ديزني+"، كما أن منتجات "حكاية لعبة" تدر أكثر من مليار دولار من المبيعات السنوية.

فيلم "حكاية لعبة 5" هو فيلم الرسوم المتحركة الوحيد حالياً في دور العرض المخصص للعائلات.

وقد جاءت المراجعات إيجابية للغاية بالنسبة للتكملة التي تدور حول جهاز لوحي يغزو عالم جيسي وودي وباز يطير. وقالت ديزني إن العائلات شكلت 55% من الجمهور، وحصل الفيلم على متوسط تقييم "A" من حشود ليلة الافتتاح، وفقاً لشركة أبحاث السوق "سينما سكور" .

يقول أندرو كريبس، رئيس التوزيع في ديزني: "يبدو هذا امتيازاً كبر الناس معه وتمسكوا به، ولكنه أيضاً امتياز يجذب معجبين جدداً".