«سي آر إتش» الأيرلندية تستحوذ على «أركوسا» الأمريكية بـ8.5 مليارات دولار

أعلنت شركة «سي آر إتش» CRH الأيرلندية عن إبرام صفقة استحواذ نقدي بالكامل على شركة أركوسا Arcosa الأمريكية بقيمة تقارب 8.5 مليارات دولار، في خطوة تعكس تصاعد المنافسة على فرص النمو في سوق البنية التحتية الأمريكية، الذي يشهد طفرة مدفوعة بمشاريع الطاقة والمرافق والتوسع العمراني.

وبموجب الصفقة، عرضت «سي آر إتش» سعر 150 دولاراً للسهم الواحد من أسهم أركوسا، بزيادة قدرها 10.4% مقارنة بسعر الإغلاق الأخير، في حين ارتفعت أسهم الشركة الأمريكية بنحو 8% لتصل إلى 146 دولاراً.

وتتوقع «سي آر إتش» أن تعزز الصفقة حضورها في قطاع البنية التحتية والطاقة والمرافق في الولايات المتحدة، عبر إضافة أصول تشمل محاجر وساحات إنتاج ومصانع أسفلت، إلى جانب منتجات تستخدم في تحديث شبكات الكهرباء وبناء مراكز البيانات، وهو قطاع يشهد طلباً متسارعاً في أمريكا الشمالية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة جيم مينترن إن الاستحواذ سيمكن «سي آر إتش» من الاستفادة من الطلب القوي على البنية التحتية للمرافق والطاقة في السوق الأمريكية، في وقت تتجه فيه الشركات إلى تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وتحقيق وفورات الحجم.

وتأتي الصفقة ضمن موجة اندماجات واستحواذات نشطة في قطاع مواد البناء الأمريكي، حيث تسعى الشركات إلى التوسع والاستفادة من النمو في مشاريع الإسكان والبنية التحتية غير السكنية، إلى جانب التخفيف من تأثير الرسوم الجمركية.

وأشار محللون في بيرنبيرغ إلى أن «سي آر إتش» قد تتجه لاحقاً إلى فصل عملياتها الأوروبية، التي تمثل جزءاً أصغر من أعمالها، بهدف تحويل الشركة إلى كيان أكثر تركيزاً على السوق الأمريكية.

وتعد «سي آر إتش» من أبرز اللاعبين النشطين في عمليات الاستحواذ بالقطاع، إذ أنفقت نحو 9.1 مليار دولار خلال العامين الماضيين عبر عشرات الصفقات، معظمها في نطاقات صغيرة ومتوسطة لتعزيز توسعها في أمريكا الشمالية.

ومن المتوقع أن تُستكمل الصفقة في الربع الأول من عام 2027، مع توقع تحقيق وفورات في التكاليف بنحو 175 مليون دولار خلال السنة الثالثة، وأن تسهم في تعزيز الأرباح خلال أول 12 شهراً من الإتمام.