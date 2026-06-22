«إس.كيه هينيكس» تتفوق على سامسونغ وتصبح أكبر شركة كورية جنوبية من حيث القيمة السوقية

أظهرت بيانات صادرة عن البورصة الكورية تفوق شركة إس.كيه هينيكس لصناعة الرقائق على سامسونغ إلكترونيكس لتصبح أكثر شركة كورية جنوبية ذات قيمة.

وبحلول منتصف نهار الاثنين، وصلت إس.كيه هينيكس المدرجة على بورصة كوريا الجنوبية، لقيمة سوقية أقل بقليل مما يعادل 1.36 تريليون دولار وأعلى بقليل من قيمة سامسونغ إلكترونيكس المنافسة التي تصدرت تصنيف أكثر شركة قيمة في البلاد منذ مطلع الألفية.

وحتى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت إس.كيه هينيكس على شفا الإفلاس جراء ديونها المرتفعة.

ومن حينها استفادت مجموعة التكنولوجيا من استثمارها المبكر في تطوير ما يطلق عليه رقائق ذاكرة النطاق الترددي العالي (أتش بي إم). وقفز الطلب على رقائق الذاكرة ذات الأداء العالي بعد ازدهار الذكاء الاصطناعي.

وتعتبر الشركة التي يوجد مقرها في مدينة إيشيون الكورية الجنوبية، أهم مورد لرقائق ذاكرة النطاق الترددي العالي لرائد السوق الأمريكي إنفيديا.