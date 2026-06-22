ألمانيا تشهد طفرة في تخزين الكهرباء مع توسع قياسي في المشاريع الكبيرة للطاقة

تشهد ألمانيا نمواً قوياً في تركيب أنظمة تخزين الكهرباء، مدفوعاً بالتوسع السريع في مشروعات التخزين الكبيرة، في إطار دعم التحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية.

وبحسب الاتحاد الألماني للطاقة الشمسية، تم تركيب نحو 225 ألف نظام تخزين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بإجمالي سعة بلغت 3.4 جيجاوات/ساعة، بزيادة تقارب 70% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت أنظمة التخزين الكبيرة الأداء الأقوى، إذ استحوذت وحدها على 1.47 جيجاوات/ساعة، أي أكثر من أربعة أضعاف مستواها قبل عام، متقدمة بذلك على أنظمة التخزين المنزلية المرتبطة بالألواح الشمسية.

وتُستخدم هذه الأنظمة في تخزين فائض الكهرباء الناتج عن مصادر الطاقة الشمسية والرياح، ما يساعد على تقليل اختناقات الشبكة وخفض الحاجة إلى التدخلات التشغيلية المكلفة في منظومة الكهرباء.

وقال المدير التنفيذي للاتحاد كارستن كورنيش إن أنظمة التخزين أصبحت عنصراً أساسياً في دمج الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن بطء توسع شبكات الكهرباء يجعل التخزين ضرورة اقتصادية لضمان تشغيل محطات الطاقة الشمسية الجديدة بكفاءة.

وحذّر كورنيش من أن استمرار هذا الزخم ليس مضموناً، لافتاً إلى أن القيود التنظيمية وبطء إجراءات ربط المشاريع بالشبكة قد يحدان من التوسع المستقبلي، رغم وجود مشروعات قيد التخطيط بسعات كبيرة.

وأكد أن تعزيز أنظمة التخزين يسهم في خفض تكاليف الطاقة وتحسين أمن الإمدادات، داعياً إلى تسريع الإجراءات التنظيمية لتجنب تعطيل طفرة التحول في قطاع الطاقة.