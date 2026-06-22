النفط يتراجع بعد انتهاء الجولة الأولى من محادثات أمريكا وإيران في سويسرا

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد اختتام المحادثات ​بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، إذ أعلنت طهران أنها حصلت ‌على إعفاءات ​لصادرات النفط والبتروكيماويات، مما خفف من المخاوف بشأن نقص الإمدادات في الأسواق العالمية.

وانخفض خام برنت 1.53 دولار، أو 1.90 بالمئة إلى 79.04 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش.

وكانت الأسعار قد ارتفعت في وقت سابق إلى 82.30 دولارا في بداية التداول، مدفوعة ببداية متوترة للمحادثات ⁠مع تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الحرب على إيران وإعلان طهران أنها أغلقت مضيق هرمز مرة أخرى.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.53 دولارا للبرميل، بانخفاض سبعة سنتات، قبل انتهاء ‌صلاحية العقد في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وانخفض العقد الأكثر تداولا لشهر أغسطس 55 سنتا ليصل إلى 75.30 دولارا للبرميل. ولم يتم التسوية في ‌السوق الأمريكية يوم الجمعة بسبب عطلة رسمية.