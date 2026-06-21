«آبل» تعتزم تغيير خاصية «إخفاء بريدي الإلكتروني»

تعتزم شركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الأمريكية آبل تغيير خاصية الخصوصية التي تتيح لعملائها أصحاب الاشتراكات المدفوعة، إخفاء عناوين بريدهم الإلكتروني الحقيقية عند إنشاء حساباتهم على الإنترنت، وهو ما سيسهل حظر عمليات التسجيل المجهولة على التطبيقات والمواقع الإلكترونية المختلفة.

يذكر أن خاصية «إخفاء بريدي الإلكتروني» التي توفرها آبل لمشتركي خدمة الحوسبة السحابية مدفوعة الاشتراك آي كلاود بلس، تتيح للمستخدم إنشاء عناوين بريد إلكتروني مخفية الهوية ضمن نطاق آي كلاود دوت كوم، والتي بدورها تعيد توجيه الرسائل إلى عنوان البريد الإلكتروني الحقيقي للمستخدم. يكمن سر نجاح هذه العناوين المُنشأة بشكلٍ خاص في عدم إمكانية تمييزها عن عناوين مستخدمي آبل العاديين، الذين يستخدمون أيضاً نطاق آي كلاود دوت كوم.

وأعلنت آبل في رسالة للمطورين يوم اعتزامها نقل عناوين البريد الإلكتروني المنشأة بشكلٍ مجهول إلى نطاق برايفت دوت آي كلاود دوت كوم، خلال الأسابيع المقبلة، ما يسهل على التطبيقات والمواقع الإلكترونية معرفة أن عنوان البريد الإلكتروني خاص، وبالتالي حظر تسجيل المستخدم باستخدام هذا العنوان.

أكدت آبل في رسالتها للمطورين أن العناوين الحالية ستستمر في العمل وإعادة توجيه البريد دون انقطاع، مضيفة أنه على مزودي التطبيقات وخدمات البريد الإلكتروني تحديث أنظمة المرشحات لديهم لضمان وصول رسائل البريد الإلكتروني إلى العملاء الذين يعتمدون على هذه الخاصية.

وانتقد العديد من مستخدمي آبل على موقع ريدإت تغيير اسم نطاق البريد الإلكتروني، قائلين إنه سيجعل استخدام الخدمة أكثر صعوبة، بحسب موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا.

في وقت سابق من هذا العام، أفاد موقع تك كرانش بأن آبل سلمت معلومات الحساب الحقيقية لمستخدم أنشأ عنوان بريد إلكتروني مجهول الهوية باستخدام خاصية «إخفاء بريدي الإلكتروني» لإرسال بريد إلكتروني بعد اتهام صاحبه باستخدامه في إرسال بريد إلكتروني يحمل تهديداً إلى صديقة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل.