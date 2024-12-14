«وول ستريت» ترتفع بتوقعات إيجابية من «برودكوم»

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لـ«وول ستريت»، أمس، بعد توقعات متفائلة من شركة «برودكوم» أبقت على الحماسة حيال الذكاء الاصطناعي وعززت أسهم الرقائق.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 15.0 نقطة أو 0.03 % عند الفتح إلى 43929.15 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 16.9 نقطة أو 0.28 % إلى 6068.17 نقطة، كما زاد المؤشر ناسداك المجمع 92.3 نقطة أو 0.46 % إلى 19995.179 نقطة. وتراجعت الأسهم الأوروبية أمس متجهة إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع مع سعي المستثمرين إلى الحصول على صورة أوضح حول وتيرة التيسير النقدي في منطقة اليورو العام المقبل وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وحرب تجارية محتملة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % متجهاً على ما يبدو إلى إنهاء الأسبوع على انخفاض 0.4 %. وهبط المؤشر الياياني نيكاي 0.95 % إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 % خلال الأسبوع.

ودفعت مكاسب، أول من أمس، المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين.