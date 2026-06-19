نيكاي يسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ عامين بفضل أسهم الذكاء الاصطناعي

سجل مؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة أكبر مكاسب ​أسبوعية له منذ ما يقرب من عامين رغم تبديده بعض مكاسبه ‌المبكرة مع ​تزايد المخاوف من أن المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ستكون صعبة.

وسجل المؤشر مستويات قياسية متتالية هذا الأسبوع، وارتفع اليوم الجمعة للجلسة السابعة على التوالي مع زيادة التفاؤل بأسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وصعد نيكاي 7.9% خلال الأسبوع ليسجل أكبر ارتفاع ⁠أسبوعي منذ أغسطس 2024، وزاد المؤشر 0.28% إلى 71250.06 نقطة عند الإغلاق بعد قفزة بنسبة 1.3% إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 71952.99 نقطة.

وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.57% إلى 4044.96. نقطة.

وقالت سويسرا إن المحادثات الأمريكية مع المفاوضين الإيرانيين بشأن الاتفاق لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط لن تعقد اليوم بعد أن ألغى جيه.دي ‌فانس نائب الرئيس الأمريكي خطط السفر إلى البلاد، ‌ما زاد من حالة الضبابية بشأن إمكانية التوصل إلى وقف دائم ‌لإطلاق النار.

وقال دايسوكي هاشيزومي المحلل ‌الكبير لدى شركة دايوا للأوراق المالية: «تتوقع السوق إجراء المزيد من المفاوضات لإنهاء الحرب، في ظل وجود فترة ​مدتها 60 يوماً ‌للتوصل إلى اتفاق ​نهائي، لكن هذه الأخبار جاءت بشكل ⁠مفاجئ جداً وتشير إلى أن الطريق أمامنا سيكون شاقاً».

وأضاف: «بالإضافة إلى ذلك، أرادت السوق جني أرباح من الارتفاع الأخير قبل مطلع الأسبوع، خصوصاً وأن السوق ​الأمريكية مغلقة ⁠اليوم الجمعة».

وارتفع سهما أدفانتست ⁠وكيوكسيا المرتبطتين بصناعة الرقائق الإلكترونية 4.75% و12% على الترتيب.

وصعد سهم فوجيكورا 15.69% ليصل إلى الحد الأقصى اليومي عند 5161 يناً ⁠بعد أن رفعت الشركة المصنعة لكابلات الألياف الضوئية توقعاتها للأرباح الصافية السنوية إلى 229 مليار ين (1.42 مليار دولار).

وتوقعت الشركة المصنعة لمواد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في البداية تحقيق أرباح بقيمة 156 مليار ين، أي أقل قليلاً من أرباح العام الماضي التي بلغت 157.1 مليار ‌ين.

وقال كازواكي شيمادا الخبير البارز لدى شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية: «رفعت فوجيكورا توقعاتها في وقت ​أصبحت فيه السوق حذرة بشأن آفاق شركات تصنيع كابلات الألياف الضوئية».

وقفز سهم فوروكاوا إلكتريك 15%.

وانخفض المؤشر توبكس بسبب أسهم البنوك، إذ تراجع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 2.85% وسهم مجموعة ميزوهو المالية 4.42%.