أداء باهت لأسهم أوروبا بعد إلغاء محادثات أمريكا وإيران

تحركت الأسهم الأوروبية في ​نطاق محدود اليوم الجمعة مع عزوف المستثمرين ‌عن ​الأصول عالية المخاطر بعد إلغاء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وخلال اتعاملات انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 %، ⁠إذ بددت خسائر تكبدتها أسهم شركات التعدين والمرافق العامة مكاسب أسهم قطاعي الطاقة والدفاع.

وتعثرت الأسهم الأوروبية بعد أن أعلنت سويسرا ‌أن المحادثات الأمريكية مع المفاوضين الإيرانيين لن تعقد اليوم إذ ألغى جيه.دي فانس نائب الرئيس ‌الأمريكي خططه للسفر إلى البلاد، ‌مما زاد من حالة الضبابية التي تكتنف ‌آفاق التوصل إلى ‌وقف دائم للحرب.

وكانت الأسهم قد ارتفعت إلى مستويات غير ​مسبوقة في ‌وقت سابق ​من الأسبوع الجاري بدعم مؤشرات ⁠على تحقيق تقدم في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز ​تدريجيا، ⁠وهو ⁠شريان حيوي لإمدادات الطاقة العالمية. وتقدم سهم إنتين 1.7 % بعد أن ذكرت رويترز أن الشركة ⁠المالكة لمنصة لادبروكس بدأت استكشاف خيارات لمشروعها المشترك في وسط وشرق أوروبا، والتي تشمل احتمال بيعه.

وانخفض سهم (إيه.إس.إم.إل) 1.8 % بعد أن أفادت بلومبرج بأن وزير التجارة الأمريكي هوارد ‌لوتنيك أبلغ الشركة بأن واشنطن تشعر بالقلق من احتمال ​وصول إحدى أحدث آلات تصنيع الرقائق الإلكترونية التي تنتجها إلى الصين، وهو ما ينتهك القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على الصادرات