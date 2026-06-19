الين قرب أدنى مستوى في 4 عقود

ظل الين يحوم قرب أدنى مستوى ​له في 4 عقود اليوم الجمعة، في ظل ‌ترقب واسع ​في الأسواق لاحتمال تدخل السلطات لدعمه بعد أن أخفق الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وكذلك رفع سعر الفائدة في اليابان في وضع حد لتراجعه المستمر.

وارتفع الين 0.1% مقابل الدولار إلى 161.205 يناً، واستقر بعد انخفاضه إلى ⁠أدنى مستوى له في عامين أمس الخميس، في وقت أبقت فيه العطلات في الولايات المتحدة ودول آسيوية السيولة منخفضة.

ولم تشهد معظم العملات الأخرى تغيراً يذكر بعد ‌توقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران في وقت سابق من هذا الأسبوع، على الرغم من استمرار الشكوك حول مدى استمرار ‌الهدنة.

ولم تشهد العملة اليابانية تحسناً يذكر حتى ‌بعد تدخل وزارة المالية ببيع الدولار في وقت سابق ‌من هذا العام ورفع ‌بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 31 عاماً قبل ​أيام.

خطط الإنفاق

وأدت المخاوف بشأن ‌خطط الإنفاق ​التي أعلنتها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي ⁠تاكايتشي إلى تقويض ثقة المستثمرين وأثارت تكهنات بإمكانية حدوث المزيد من التدخلات.

ولم تشهد معظم العملات الأخرى تغيراً يذكر خلال ​التداولات الآسيوية. ⁠

واستقر مؤشر ⁠الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، عند 100.81 بعد أن ارتفع 0.5% إلى أعلى مستوى ⁠له في عام أمس الخميس.

واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3205 دولار بعد أن أبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% أمس الخميس، معتبراً أن رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي سيكون أمراً ‌سابقاً لأوانه نظراً لعدم اليقين بشأن قوة ضغوط التضخم المتزايدة.

واستقر اليورو عند ​1.1459 دولار وتراجع الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.7011 دولار، فيما استقر نظيره النيوزيلندي عند 0.5756 دولار.

وانخفض سعر بتكوين 0.2% إلى 62868.18 دولاراً، في حين ظل سعر إيثر ​دون تغير عند 1708.98 ‌دولارات.