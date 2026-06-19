تراجع أسعار النفط مع بدء تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز

تراجعت أسعار النفط الجمعة في ​ظل توقعات بعودة المزيد من الإمدادات إلى ‌السوق ​بعد أن بدأت ناقلات نفط في عبور مضيق هرمز عقب توقيع الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.

وخلال التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 54 سنتاً أو 0.68% إلى 78.31 دولاراً للبرميل، ⁠وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتاً أو 0.60% إلى 76.14 دولاراً للبرميل.

وينتهي عقد يوليو، وهو عقد شهر أقرب استحقاق ‌يوم الاثنين. وبلغ سعر عقد أغسطس الأكثر تداولاً 75.06 دولاراً للبرميل بانخفاض قدره 79 سنتاً.

وتراجع الخامان لأدنى مستوياتهما ‌منذ أوائل مارس أمس الخميس بعدما عبرت ناقلات ‌عدة، من بينها 3 ترفع العلم ‌السعودي وتحمل 6 ملايين برميل ‌من النفط الخام المضيق بعد ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب الاتفاق مع ‌إيران لإنهاء ​الحرب بينهما.

ويتوقع المحللون أن يؤدي ⁠الاتفاق إلى ضخ أكثر من 85 مليون برميل من النفط العالق في منطقة الخليج بالشرق الأوسط إلى ​الأسواق العالمية. ⁠كما يتضمن ⁠الاتفاق رفع العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني ما سيضيف المزيد من الإمدادات.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى ⁠كيه.سي.إم: «لا يزال المتعاملون ينتظرون أدلة دامغة على أن حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز تعود فعلياً إلى طبيعتها قبل المضي قدماً في الموجة التالية من الانخفاض».

وأضاف «وإلى أن تبدأ تلك الناقلات في التحرك بانتظام مرة ‌أخرى، ستظل الشكوك قائمة وتحد من الاتجاه الهبوطي».

وقبل الحرب، كان ما ​يقرب من خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال يمر عبر المضيق. وأشار محللون إلى أن التجارة ربما تعود لطبيعتها في الأشهر المقبلة إذا صمد ​الاتفاق بين الولايات المتحدة ‌وإيران.