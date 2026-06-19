النفط عند أدنى مستوى في 3 أشهر

انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل، أمس، بعد أن وقعت ​الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً مؤقتاً من شأنه أن ينهي حربهما، ويعيد فتح مضيق هرمز، ما يدعم آفاق إمدادات النفط.

وخلال التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.14 دولار أو 2.69 % إلى 77.41 دولاراً للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.36 دولار أو 3.07 % إلى 74.43 دولاراً للبرميل.

وانخفض خام برنت إلى أدنى مستوى منذ 2 مارس وهو اليوم الأول للتداول بعد بدء الحرب في ⁠إيران في حين سجل خام غرب تكساس أدنى مستوى منذ 4 مارس، وبهذا يستأنف الخامان انخفاضهما مع تبديد المكاسب التي حققاها، أول من أمس، بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إنه ربما يستأنف حملة القصف إذا «لم يحسن قادة إيران التصرف».

وأشارت وكالة الطاقة الدولية، إلى أنه في حال تم تنفيذ الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بنجاح وإعادة فتح مضيق هرمز، فإن أزمة المعروض التي يشهدها هذا العام قد تتحوّل إلى فائض كبير بحلول 2027.