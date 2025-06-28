تسوية قضية اندماج «إتش بي إي» و«جونيبر» بـ13 مليار دولار

توصلت وزارة العدل الأمريكية إلى تسوية في الدعوى القضائية التي رفعتها للطعن في صفقة استحواذ شركة «هيوليت باكارد إنتربرايز» (Hewlett Packard Enterprise) على «جونيبر نتووركس» (Juniper Networks) مقابل 13 مليار دولار، وذلك قبل أقل من أسبوعين من بدء المحاكمة.

وبحسب وثائق المحكمة التي صدرت الجمعة، تقضي التسوية بإلزام الكيان الناتج عن الاندماج ببيع وحدة الشبكات اللاسلكية «إنستانت أون» التابعة لـ«هيوليت باكارد إنتربرايز»، بالإضافة إلى طرح رخصة خاصة بأعمال «ميست» التابعة لـ«جونيبر»، والتي تُعد منافسة مباشرة، في مزاد علني.

رغم أن التسوية لا تزال بحاجة إلى موافقة المحكمة، إلا أنها ستُجنب الأطراف خوض محاكمة كان من المقرر انطلاقها في 9 يوليو في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.

لم يصدر أي تعليق فوري من المتحدثين باسم وزارة العدل أو شركتي «إتش بي إي» و«جونيبر» خارج ساعات العمل الرسمية.

تُعد هذه الدعوى أول قضية لمكافحة الاحتكار ترفعها وزارة العدل الأمريكية خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، في مؤشر على أن الإدارة الحالية قد تواصل النهج الصارم إزاء صفقات الاندماج، وهو التوجه الذي اتبعته الوزارة سابقاً في عهد جو بايدن.

مع ذلك، أبدت الجهات المسؤولة عن إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار في عهد ترامب منذ ذلك الحين استعداداً للتوصل إلى تسويات في قضايا الدمج عندما يكون ذلك مناسباً، وهو أمر لم يكن شائعاً في فترات الإدارات السابقة.

في شكوى قُدمت إلى محكمة فيدرالية في أواخر يناير، ذكرت الحكومة الأمريكية أن الصفقة ستؤدي إلى تقليص عدد المنافسين الكبار في القطاع من ثلاث شركات كبرى، وهي «إتش بي إي» و«جونيبر» و«سيسكو سيستمز»، إلى شركتين فقط ستسيطران معاً على 70% من السوق.

وأشارت الدعوى إلى أن اشتداد المنافسة من جانب «جونيبر» دفع «إتش بي إي» إلى تقديم خصومات على أسعار منتجاتها وتطوير ميزات جديدة ضمن حملة أطلقت عليها اسم «التفوق على ميست». كما قامت الشركة بتدريب فرق المبيعات على تحسين قدرتهم التنافسية أمام «جونيبر»، فيما استمرت مشاركة المعلومات الاستخباراتية التنافسية عن «جونيبر» تُتداول داخل «إتش بي إي»، حتى بعد الإعلان عن صفقة الاستحواذ، وفقاً لما ورد في نص الدعوى.