«فالي» تستهدف زيادة إنتاجها إلى 360 مليون طن من الحديد سنوياً

كشف غوستافو بيمنتا الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «فالي» عن أحد أكبر طموحات الشركة البرازيلية، والتي تتمثل في أن تصبح أكبر منتج للمعادن في العالم من حيث القيمة السوقية.

وقال غوستافو بيمنتا خلال مشاركته في فعالية أعمال نُظّمت في ساو باولو: «يجب أن نكون أكبر شركة تعدين في العالم، لأننا نمتلك أكبر احتياطي تعدين على وجه الأرض. علينا أن نُحرر القيمة الحقيقية الكامنة في هذه الشركة».

وأوضح بيمنتا: «نطمح إلى الوصول إلى إنتاج قدره 360 مليون طن، واستعادة مكانتنا التي ما كان ينبغي لنا فقدانها أبداً، كأكبر شركة تعدين لخام الحديد في العالم. نحن على الطريق الصحيح نحو استعادة هذه المكانة».

يواجه بيمنتا، الذي تولى منصبه في أكتوبر، تحدياً كبيراً لتجاوز منافسين كبار مثل «بي إتش بي غروب» (BHP Group) و«ريو تينتو غروب» (Rio Tinto Group). وتبلغ القيمة السوقية لشركة «فالي» نحو 43.9 مليار دولار، أي ما يعادل تقريباً ثلث قيمة «بي إتش بي»، وأقل من نصف القيمة السوقية لـ«ريو تينتو».

ولفت إلى أن «فالي» احتلت المرتبة الثانية عالمياً من حيث القيمة السوقية في عام 2010، إلا أن هذا الوضع تغير بعد وقوع كارثتين مميتتين في مواقع التعدين، وانخفاض حاد في إنتاج خام الحديد، ما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين في أسهم الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي أمام جمع من رجال الأعمال: «إن استراتيجيته لرفع القيمة السوقية لشركة «فالي» ترتكز على تحقيق الاستقرار التشغيلي، وتعزيز إجراءات السلامة ومواصلة تطوير أصول الشركة التعدينية». وأوضح أن الهدف الذي تسعى «فالي» إلى تحقيقه بحلول عام 2030، والمتمثل في زيادة الإنتاج السنوي من خام الحديد، سيساهم في ترسيخ مكانتها كأكبر منتج عالمي للمكون الأساسي في صناعة الصلب.