تهديدات ترامب تصعد بأسعار النفط من أدنى مستوى في 3 أشهر

ارتفعت أسعار النفط بأكثر ​من 1%، أمس، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب باستئناف ​قصف إيران إذا لم «تحسن التصرف»، لكنها لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها في 3 أشهر، بضغط توقعات وفرة المعروض إذ حذرت وكالة الطاقة الدولية من فائض في المعروض العام المقبل.

وخلال التعاملات زادت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتاً، بما يعادل 1.2% إلى 79.89 دولاراً للبرميل، فيما ⁠ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتاً أو 1% إلى 76.84 دولاراً للبرميل.

وكان كلا العقدين قد لامسا أدنى مستوياتهما منذ أوائل مارس في وقت سابق من الجلسة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في أول توقعاتها ​لعام 2027، إن سوق النفط ستشهد فائضاً كبيراً ​في المعروض، مع توقع ارتفاع الإنتاج العالمي ⁠بنحو ثمانية ملايين برميل يومياً، فيما يرتفع الطلب بمقدار مليوني برميل يومياً فقط.

وعلى المدى القريب أضافت الوكالة أن اتفاق طهران وواشنطن يفتح المجال أمام إعادة ​ملء المخزونات ⁠المستنزفة أو بناء ⁠احتياطيات استراتيجية جديدة.

وقال كريسبوس نياجا، محلل الأبحاث لدى إمباير إف.إكس: «ربما يكون هناك في الأسواق عدم تقدير كافٍ لعمق فائض العرض الذي نحن بصدده».