تهديدات ترامب تصعد بأسعار النفط من أدنى مستوى في 3 أشهر

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، أمس، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف قصف إيران إذا لم «تحسن التصرف»، لكنها لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها في 3 أشهر، بضغط توقعات وفرة المعروض إذ حذرت وكالة الطاقة الدولية من فائض في المعروض العام المقبل.
وخلال التعاملات زادت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتاً، بما يعادل 1.2% إلى 79.89 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتاً أو 1% إلى 76.84 دولاراً للبرميل.
وكان كلا العقدين قد لامسا أدنى مستوياتهما منذ أوائل مارس في وقت سابق من الجلسة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في أول توقعاتها لعام 2027، إن سوق النفط ستشهد فائضاً كبيراً في المعروض، مع توقع ارتفاع الإنتاج العالمي بنحو ثمانية ملايين برميل يومياً، فيما يرتفع الطلب بمقدار مليوني برميل يومياً فقط.
وعلى المدى القريب أضافت الوكالة أن اتفاق طهران وواشنطن يفتح المجال أمام إعادة ملء المخزونات المستنزفة أو بناء احتياطيات استراتيجية جديدة.
وقال كريسبوس نياجا، محلل الأبحاث لدى إمباير إف.إكس: «ربما يكون هناك في الأسواق عدم تقدير كافٍ لعمق فائض العرض الذي نحن بصدده».