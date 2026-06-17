نيكاي يحلّق عند مستوى قياسي قرب 70 ألف نقطة

ارتفعت الأسهم اليابانية عند إغلاق تعاملات الأربعاء بدعم تواصل عمليات شراء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وأغلق المؤشر نيكاي الياباني عند مستوى قياسي ​مرتفع للجلسة الثالثة على التوالي ليختتم جلسة التداول على مقربة شديدة من ‌عتبة 70 ​ألف نقطة، في ظل تراجع المخاوف المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط وقبيل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع المؤشر نيكاي 0.7% ليغلق عند 69902.25 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 70125.75 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ⁠0.6% إلى 4013.23 نقطة.

وقال ماكي ساوادا، المحلل لدى ‌نومورا سيكيوريتيز: «في ظل استمرار تراجع المخاوف المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية مقارنة باليوم ‌السابق، يبدو أن السوق لا تزال تشهد بعض عمليات الشراء المدفوعة بتوقعات ‌توسع الطلب على الذكاء الاصطناعي، ‌لا سيما في قطاعات معينة من السوق مثل أسهم شركات أشباه الموصلات عالية السعر وغيرها من الأسهم المرتبطة ​بالذكاء الاصطناعي».

وظل نطاق ‌السوق قوياً، إذ ارتفع ​137 سهماً مقابل انخفاض 85 سهماً على ⁠المؤشر نيكاي.

وسجلت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أداءً قوياً بشكل عام، إذ قفز سهم شركة لازرتك، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، 13.2% ليغلق عند مستوى قياسي. ​وارتفع سهم شركة ⁠موراتا للتصنيع، المنتجة للمكونات ⁠الإلكترونية، 3.2%، في حين ارتفع سهم شركة ياسكاوا إلكتريك، المصنعة للروبوتات الصناعية، 2.9%.

أكبر الخاسرين

أما أكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية فكانت مجموعة التأمين على الحياة (تي ⁠اند دي هولدنجز)، التي تراجع سهمها 3.2%، تليها مجموعة سوفت بنك، المستثمرة في قطاع التكنولوجيا، والتي انخفض سهمها 3.1%، وشركة أوليمبوس للمعدات الطبية البصرية والمناظير الطبية، والتي خسر سهمها 3%.

وتجاوز المؤشر نيكاي لفترة وجيزة حاجز 70 ألف نقطة للمرة الأولى الثلاثاء بعد أن رفع ‌بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة إلى 1%، كما كان متوقعاً على نطاق واسع.

وسيتابع المستثمرون عن ​كثب تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الجديد كيفن وارش حول التضخم والبطالة والتوقعات الاقتصادية خلال مؤتمره الصحفي الأول عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في وقت لاحق من اليوم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار ​الفائدة دون تغيير.