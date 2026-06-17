نوكيا تستثمر 30 مليون دولار في مصنع لعمليات اختبار وتغليف الرقائق بأمريكا

دفع الطلب على الذكاء الاصطناعي شركة تصنيع أجهزة الاتصالات الفنلندية "نوكيا" إلى استثمار 30 مليون دولار لتوسيع عمليات الاختبار والتغليف المتقدمة للرقائق في الولايات المتحدة.

وأوضحت شركة "نوكيا" أن هذا الاستثمار سيجري في مصنع نوكيا بمدينة ألينتاون في ولاية بنسلفانيا، بهدف زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة لرقائق شبكات الاتصالات الضوئية المستخدمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقالت شركة "نوكيا" إن هذا التوسع سيزيد الطاقة الإنتاجية لرقائق الشبكات الضوئية بما يصل إلى عشرة أضعاف، وسيؤدي تقريبا إلى مضاعفة القوة العاملة في مصنعها بولاية بنسلفانيا ليصل إلى أكثر من 500 وظيفة في مجالات الهندسة والصناعات التحويلية والأبحاث والتطوير.

وأفادت شركة "نوكيا" إن المشروع سيولد عائدا اقتصاديا يتجاوز 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، ومن المتوقع أن تصبح الطاقة الإنتاجية الجديدة متاحة تجاريا بحلول نهاية الربع الثالث من العام.

ويبلغ إجمالي الاستثمار نحو 30 مليون دولار من شركة "نوكيا"، ويشمل نحو 4 ملايين دولار من المساعدات من ولاية بنسلفانيا، ونحو 10 ملايين دولار من الإعفاءات الضريبية بموجب قانون الرقائق الفيدرالي.

ويأتي هذا التوسع ضمن خطة متعددة السنوات تنفذها شركة "نوكيا" لاستثمار 4 مليارات دولار في مجال الأبحاث والتطوير والصناعات التحويلية داخل الولايات المتحدة بهدف تطوير شبكات اتصال مهيأة للذكاء الاصطناعي، ضمن خطة الحكومة الأمريكية لتعزيز الصناعات التحويلية المحلية .