تباين الأسهم الأوروبية وسط ترقب بيانات التضخم في المملكة المتحدة

تباينت الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء، عقب صدور بيانات التضخم في المملكة المتحدة، في وقت ‌يترقب ​فيه المستثمرون تفاصيل اتفاقية بين الولايات المتحدة وإيران وتوقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية، لكن أسهم شركات السيارات تراجعت بعد أن ⁠خفضت شركة بي.إم.دبليو توقعاتها السنوية. وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قليلاً بنسبة 0.05% إلى 636.29 نقطة بحلول الساعة ‌07:10 بتوقيت جرينتش.

وقاد المؤشر الفرعي لقطاع شركات تصنيع السيارات الخسائر مسجلاً هبوطاً بنسبة ‌2.3% مع نزول حاد ‌في سهم بي.إم.دبليو بنسبة 7.3% بعد ‌أن خفضت الشركة ‌توقعات الأرباح السنوية وأرجعت ذلك لضعف في السوق الصينية ​وتبعات حرب ‌إيران.

ويترقب ​المستثمرون توقيع اتفاق بين ⁠الولايات المتحدة وإيران الجمعة، بعد أن أعلن البلدان عن التوصل لاتفاق مبدئي ​لإنهاء الحرب. وأدى ⁠الانخفاض ⁠الحاد في أسعار النفط منذ ذلك الحين إلى تحسن المعنويات العالمية، حيث يتداول المؤشر ⁠ستوكس 600 قرب أعلى مستوى على الإطلاق.

وينصب التركيز على قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، مع تسليط الضوء ‌على تصريحات رئيسه الجديد كيفن وارش بشأن توقعات ​أسعار الفائدة.

وارتفع سهم ليوناردو 1.7% بعد أن منحتها الحكومة الإيطالية موافقتها المشروطة على مشروع مشترك مع مجموعة بايكار التركية.