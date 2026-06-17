تباين الأسهم الأوروبية وسط ترقب بيانات التضخم في المملكة المتحدة

تباينت الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات الأربعاء، عقب صدور بيانات التضخم في المملكة المتحدة، في وقت يترقب فيه المستثمرون تفاصيل اتفاقية بين الولايات المتحدة وإيران وتوقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية، لكن أسهم شركات السيارات تراجعت بعد أن خفضت شركة بي.إم.دبليو توقعاتها السنوية. وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي قليلاً بنسبة 0.05% إلى 636.29 نقطة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت جرينتش.
وقاد المؤشر الفرعي لقطاع شركات تصنيع السيارات الخسائر مسجلاً هبوطاً بنسبة 2.3% مع نزول حاد في سهم بي.إم.دبليو بنسبة 7.3% بعد أن خفضت الشركة توقعات الأرباح السنوية وأرجعت ذلك لضعف في السوق الصينية وتبعات حرب إيران.
ويترقب المستثمرون توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران الجمعة، بعد أن أعلن البلدان عن التوصل لاتفاق مبدئي لإنهاء الحرب. وأدى الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ ذلك الحين إلى تحسن المعنويات العالمية، حيث يتداول المؤشر ستوكس 600 قرب أعلى مستوى على الإطلاق.
وينصب التركيز على قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، مع تسليط الضوء على تصريحات رئيسه الجديد كيفن وارش بشأن توقعات أسعار الفائدة.
وارتفع سهم ليوناردو 1.7% بعد أن منحتها الحكومة الإيطالية موافقتها المشروطة على مشروع مشترك مع مجموعة بايكار التركية.