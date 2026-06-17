"بيتزا هت" للبيع مقابل 2.7 مليار دولار

قالت شركة "يام براندز" (YUM.N) يوم الثلاثاء إنها ستبيع سلسلة مطاعم "بيتزا هت" التابعة لها مقابل 2.7 مليار دولار، في الوقت الذي يكافح فيه قطاع الوجبات السريعة في ظل المنافسة الشرسة وتراجع إنفاق المستهلكين.

وستستحوذ شركة "يام تشاينا هولدينغز" (9987.HK) على أعمال "بيتزا هت" في البر الرئيسي للصين مقابل 1.2 مليار دولار، بينما ستذهب بقية الأعمال إلى شركة الأسهم الخاصة "لونغ رينج كابيتال" مقابل 1.5 مليار دولار.

وألقى ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف السلع الأساسية بظلاله على سلاسل البيتزا الأمريكية التي تواجه بالفعل ضعفاً في الطلب، بالتزامن مع تزايد استخدام أدوية إنقاص الوزن (GLP-1) الذي يدفع المستهلكين نحو خيارات أكثر صحة.

وقال سام نورث، محلل الأسواق في "إي تورو": "تشتري (لونغ رينج كابيتال) فعلياً علامة تجارية معترف بها عالمياً وبحاجة إلى تركيز أكبر، في حين تمنح خطوة (يام تشاينا) المشغلين المحليين سيطرة أكبر على سوق رئيسية".

وأضاف نورث: "السعر ليس مذهلاً لاسم شهير كهذا، لكنه يزيل عبئاً مستمراً ويمنح (بيتزا هت) فرصة لتدار كقصة نجاح للتحول والتعافي".

وفي العام الماضي، قالت "يام" إنها تستكشف خيارات استراتيجية بعد أرباع متتالية من تراجع المبيعات في "بيتزا هت". ودخلت "يام" في محادثات حصرية مع "لونج رينج" في شهر مايو.

واستحوذت شركة "بيبسيكو" (PEP.O) على "بيتزا هت" في عام 1977، ثم جرى فصلها في عام 1997 إلى جانب "دجاج كنتاكي" (KFC) و"تاكو بيل" لتأسيس الشركة التي أصبحت تُعرف باسم "يام براندز" في عام 2002.

وتتوقع "يام"، التي ستحتفظ بعلامتي "تاكو بيل" و"كنتاكي"، إتمام الصفقة في الربع الثالث من عام 2026، بانتظار الموافقات التنظيمية.

ويعكس بيع الأعمال في الصين اتجاهاً أوسع للشركات الأمريكية نحو تسليم السيطرة للمشغلين المحليين للتكيف مع المنافسة الصعبة وتغيرات الطلب.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافقت شركة "جنرال ميلز" (GIS.N) على بيع متاجر "هاغن داز" التابعة لها في البر الرئيسي للصين لمجموعة تقودها سلسلة الشاي "نينغجي"، في حين باعت "ستاربكس" (SBUX.O) حصة أغلبية في عملياتها بالصين لشركة "بويو كابيتال" العام الماضي.

وتمتلك "يام تشاينا" - وهي شركة تابعة انفصلت عن "يام براندز" ومقرها شنغهاي - أكثر من 18 ألف متجر وتديرها بنظام الامتياز، وتهدف إلى التوسع بفروع "بيتزا هت" لتتجاوز 6 آلاف فرع بحلول عام 2028.

كما اتفقت "يام براندز" و"يام تشاينا" على حوافز مالية مرتبطة بنمو "كنتاكي" في الصين، وسيتعاونان في توسيع نطاق "تاكو بيل" في البر الرئيسي للصين.

واستقرت أسهم "يام تشاينا" المدرجة في الولايات المتحدة بعد خسائر مبكرة، في حين ارتفعت أسهم "يام براندز" - التي أعلنت أيضاً عن برنامج إضافي لإعادة شراء أسهم بقيمة 4 مليارات دولار - بنحو 2%.