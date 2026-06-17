«سبيس إكس» تقفز إلى 2.8 تريليون دولار وتتجاوز «أمازون» وسط موجة صعود قوية

واصلت أسهم شركة سبيس إكس، التابعة لإيلون ماسك، صعودها الحاد أمس، لترتفع بأكثر من 14%، ما دفع قيمتها السوقية لتجاوز أمازون، وتتفوق لفترة وجيزة على مايكروسوفت، في واحدة من أقوى موجات الزخم منذ إدراج الشركة حديثاً.

وبلغ سعر السهم 220 دولاراً، بارتفاع 14.3% خلال جلسة التداول، ليصل إجمالي مكاسبه إلى أكثر من 62% مقارنة بسعر الطرح العام الأولي البالغ 135 دولاراً.

وبناءً على هذه المستويات، وصلت القيمة السوقية للشركة إلى نحو 2.8 تريليون دولار إذا استمرت المكاسب الحالية. وتجاوزت سبيس إكس قيمة أمازون البالغة 2.64 تريليون دولار، فيما تخطت لفترة وجيزة القيمة السوقية لمايكروسوفت التي تبلغ نحو 2.92 تريليون دولار، لتدخل قائمة أكبر خمس شركات عالمياً من حيث القيمة السوقية خلال أيام قليلة من إدراجها.

وفي سياق متصل، أشار محللون إلى أن إدراج سبيس إكس المرتقب ضمن مؤشرات كبرى مثل «إف تي إس إي راسل» و«إم إس سي آي» في 26 و29 يونيو، قد يعزز تدفقات السيولة السلبية ويرفع الطلب على السهم بشكل إضافي. كما أعلنت الشركة أمس عن استحواذها على شركة البرمجيات «أنيسفير» مقابل 60 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي وتوسيع منظومتها التقنية.