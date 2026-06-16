يام براندز تبيع "بيتزا هت" بـ2.7 مليار دولار

أعلنت شركة «يام براندز» عن بيع سلسلة «بيتزا هت» إلى شركة الاستثمار المباشر «لونج رينج كابيتال» في صفقة تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار، في خطوة تمثل تحولاً استراتيجياً كبيراً في سوق المطاعم العالمية، وتأتي بعد سنوات من التحديات التي واجهتها العلامة في الحفاظ على نموها وسط منافسة شرسة وتغيرات حادة في سلوك المستهلكين.

وتعكس الصفقة الضغوط المتزايدة التي تواجه سلاسل الوجبات السريعة التقليدية، مع تراجع الإقبال في بعض الأسواق، وارتفاع حساسية المستهلك تجاه الأسعار، إضافة إلى تحول واضح نحو خيارات أكثر مرونة تعتمد على التوصيل والمنصات الرقمية، ما أعاد تشكيل قواعد المنافسة في القطاع.

وتُعد «بيتزا هت» واحدة من أقدم وأشهر سلاسل البيتزا في العالم، إذ تأسست عام 1958 في ويتشيتا بولاية كانساس على يد الأخوين دان وفرانك كارني، قبل أن تبدأ في التوسع عالمياً عبر نظام الامتيازات منذ عام 1959، لتصبح لاحقاً جزءاً أساسياً من محفظة «يام براندز».

ورغم هذا الإرث، واجهت السلسلة في السنوات الأخيرة تحديات تتعلق بتراجع النمو مقارنة بمنافسين أكثر مرونة في الابتكار وسلاسل تعتمد على نموذج التشغيل الخفيف والتوسع الرقمي، وهو ما ضغط على ربحيتها وحصتها السوقية.

وتأتي عملية البيع في إطار توجه أوسع لدى الشركات العالمية لإعادة هيكلة أعمالها والتركيز على العلامات الأكثر نمواً وربحية، خصوصاً في ظل بيئة استهلاكية تتسم بالحذر وتراجع الإنفاق الترفيهي في بعض الفئات.

ومن المتوقع أن تتيح الصفقة لـ«يام براندز» إعادة توجيه استثماراتها نحو علامات أخرى ضمن محفظتها، في حين تسعى «لونج رينج كابيتال» إلى إعادة إحياء «بيتزا هت» عبر خطط تشغيلية واستثمارية تستهدف تحسين الكفاءة وتوسيع الحضور في الأسواق الرئيسية.