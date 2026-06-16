ألمانيا ترفض عرض يونيكريديت للاستحواذ على كومرتس بنك

رفضت الدولة الألمانية عرض الاستحواذ الجاري الذي تقدمه مجموعة يونيكريديت المصرفية الإيطالية للاستحواذ على مصرف كومرتس بنك، ثاني أكبر مصرف تجاري في ألمانيا.

وقالت الوكالة المالية الاتحادية التابعة للحكومة الألمانية في فرانكفورت الثلاثاء إن «قبول العرض لم يكن وارداً من الناحية الاقتصادية، نظراً لأن عرض الاستحواذ لا يتضمن علاوة سعرية مناسبة فوق القيمة الحالية لسهم كومرتس بنك».

وفي الوقت نفسه، جددت الحكومة الألمانية، التي تمتلك نحو 12% من أسهم كومرتس بنك وتُعد ثاني أكبر مساهم فيه، معارضتها لاستحواذ يونيكريديت على المصرف الألماني، وأكدت دعمها لاستراتيجية استقلال كومرتس بنك ورفضها لما وصفته بـ«النهج العدائي» الذي تتبعه مجموعة يونيكريديت.

وأضافت الحكومة: «يلعب كومرتس بنك دوراً مهماً في تمويل الاقتصاد الألماني وقطاع الشركات المتوسطة، كما أنه يشكل ركناً أساسياً في مركز فرانكفورت المالي بصفته جهة توظيف كبيرة. ويجب ضمان استمرار ذلك مستقبلاً».

وكان يونيكريديت قد قدم في مايو الماضي عرضاً طوعياً للاستحواذ على كومرتس بنك عبر مبادلة الأسهم. ووفقاً لأحدث البيانات، حصل البنك الإيطالي على موافقات تتعلق بنسبة 11.9% من إجمالي أسهم كومرتس بنك.

وبذلك سترتفع حصة يونيكريديت نظرياً إلى نحو 38 %، إضافة إلى أن المجموعة الإيطالية الكبرى ضمنت عبر خيارات شراء إمكانية الاستحواذ على أكثر من 3 % أخرى من أسهم البنك، كما تمتلك أدوات مالية إضافية مرتبطة به.

ومن المقرر أن تنتهي مهلة عرض الاستحواذ اليوم الثلاثاء، إلا أن من المتوقع أن يتم تمديدها حتى الثالث من يوليو المقبل.

وشهدت معركة الاستحواذ بين كومرتس بنك ويونيكريديت تصعيداً في الآونة الأخيرة، إذ لوّح البنك الإيطالي بإمكانية تغيير مجلس الإشراف والإدارة التنفيذية في كومرتس بنك إذا تمكن من حشد دعم كافٍ من المساهمين خلال الجمعية العمومية.

في المقابل، تتهم إدارة كومرتس بنك المصرف الإيطالي بممارسة ما تصفه بـ«اللعبة غير النزيهة»، وقد أحالت الأمر إلى هيئة الرقابة المالية الألمانية «بافين».

وينتقد البنك الألماني أن معظم الأسهم المقدمة ضمن العرض جاءت من بنوك ترتبط مع يونيكريديت بصفقات قائمة على أدوات مالية، وليس من مساهمين مستقلين، خاصة أن العرض الإيطالي كان حتى وقت قريب أقل من سعر سهم كومرتس بنك في السوق، ما جعله غير مجدٍ اقتصادياً للمساهمين. وفي المقابل، رفضت مجموعة يونيكريديت هذه الاتهامات مراراً.

غير أن أسهم كومرتس بنك تراجعت اليوم لأول مرة إلى ما دون قيمة عرض الاستحواذ المقدم من مجموعة يونيكريديت، التي تعرض مقابل كل سهم من أسهم كومرتس بنك ما يعادل 0.485 سهم من أسهمها بدلاً من دفع مقابل نقدي.

وجاء ذلك نتيجة الارتفاع القوي في أسهم يونيكريديت، التي وصل سعرها إلى 77.8 يورو، وهو أعلى مستوى لها منذ فبراير الماضي.

وفي الوقت نفسه، بلغ سعر سهم كومرتس بنك على منصة «إكسترا» للتداول 36.6 يورو، بينما تعادل قيمة عرض الاستحواذ الإيطالي أكثر من 37.73 يورو للسهم. وللمرة الأولى منذ إطلاق العرض الرسمي، يصبح بذلك قبول العرض مربحاً لمساهمي كومرتس بنك.