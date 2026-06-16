تراجع بناء المنازل في أمريكا إلى أدنى مستوى في 8 أشهر

تراجع بناء منازل العائلة الواحدة في الولايات المتحدة خلال مايو إلى أدنى مستوى له في 8 أشهر، في إشارة إلى استمرار الضغوط التي يواجهها قطاع الإسكان نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري وصعود تكاليف مواد البناء، ما يعزز المخاوف من أن القطاع سيظل عبئاً على النمو الاقتصادي في الربع الثاني.

وبحسب بيانات مكتب التعداد الأمريكي، انخفضت عمليات بدء بناء منازل العائلة الواحدة بنسبة 1.9% على أساس شهري لتسجل 882 ألف وحدة سنوياً، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر الماضي، وبانخفاض سنوي يبلغ 6.7%.

وجاء التراجع في ظل ارتفاع متواصل في تكلفة التمويل العقاري، حيث قفزت أسعار الفائدة على القروض الثابتة لأجل 30 عاماً بأكثر من 50 نقطة أساس منذ اندلاع التوترات الجيوسياسية في أواخر فبراير، ما أدى إلى زيادة الضغوط التضخمية ورفع عوائد سندات الخزانة.

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بين واشنطن وطهران وإعادة فتح مضيق هرمز، فإن تصاريح البناء لم تُظهر تعافياً ملحوظاً، إذ ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 0.6% فقط إلى 886 ألف وحدة.

كما أظهرت بيانات منفصلة تراجعاً حاداً في معنويات شركات البناء خلال يونيو، وسط ارتفاع التكاليف وصعوبة القدرة على تحمل أسعار المنازل، فيما هبط بناء المشاريع متعددة الأسر بنسبة 41.6%، ليهبط إجمالي عمليات البناء بنسبة 15.4% إلى 1.177 مليون وحدة.