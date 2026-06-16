أولين تستحوذ على هانتسمان بـ2.43 مليار دولار لتشكيل عملاق كيميائي عالمي

أعلنت شركة أولين الأمريكية، اليوم الثلاثاء، استحواذها على شركة هانتسمان في صفقة أسهم بالكامل تبلغ قيمتها نحو 2.43 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحجم التشغيلي وخفض التكاليف في قطاع كيماويات يواجه ضغوطاً حادة من ضعف الطلب وارتفاع التكاليف التنظيمية والإنتاجية.

وبموجب الاتفاق، سيحصل مساهمو هانتسمان على 0.5476 سهم من أسهم أولين مقابل كل سهم، ما يقيّم الصفقة عند نحو 13.85 دولاراً للسهم، أي أقل بنحو 12.8% من سعر الإغلاق الأخير، وهو ما انعكس فوراً على الأسواق، حيث تراجعت أسهم هانتسمان بنسبة 13%، في حين انخفضت أسهم أولين بنحو 2.4%.

وتأتي الصفقة في وقت يشهد فيه قطاع الكيماويات العالمي إعادة هيكلة واسعة بفعل تباطؤ الطلب وارتفاع تكاليف الطاقة والتشديدات التنظيمية، إلى جانب اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفقاً للشركتين، فإن الكيان المندمج الجديد سيحقق إيرادات سنوية تتجاوز 12 مليار دولار، مع وفورات متوقعة في التكاليف تفوق 400 مليون دولار، مدعوماً بتكامل العمليات بين المواد الخام التي تنتجها أولين وخبرات هانتسمان في التكرير والتركيبات الكيميائية.

وقال مسؤولون تنفيذيون خلال مكالمة مع المستثمرين إن الصفقة ستفتح المجال أمام توسع في أسواق الإيبوكسي والدخول إلى قطاعات نهائية جديدة، مع الإبقاء على وحدة "وينشستر" التابعة لأولين ضمن محفظة الأعمال.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في النصف الأول من عام 2027، على أن تمتلك أولين نحو 54.5% من الشركة الجديدة، مقابل 45.5% لمساهمي هانتسمان، في حين ستتخذ الشركة المندمجة من وودلاندز في ولاية تكساس مقراً لها.