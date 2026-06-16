البنزين ينخفض إلى ما دون 4 دولارات في أمريكا مع تراجع النفط

تراجعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى ما دون مستوى 4 دولارات للجالون لأول مرة منذ منتصف أبريل، في ظل هبوط حاد بأسعار النفط الخام وتزايد رهانات الأسواق على استئناف الإمدادات العالمية بعد اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران يفتح الطريق أمام إعادة تشغيل حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات منصة GasBuddy أن متوسط سعر البنزين انخفض إلى 3.997 دولارات للجالون يوم الأحد، قبل أن يستقر عند 4.065 دولارات يوم الاثنين وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية، في إشارة إلى تقلبات مرتبطة بتطورات سوق الطاقة.

وجاء هذا التراجع بعد هبوط أسعار النفط الخام بأكثر من 4 دولارات للبرميل عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مذكرة تفاهم مع إيران لإنهاء الحرب، مع توقعات بإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية.

ورغم هذا الانخفاض، لا تزال الأسعار أعلى بنحو 90 سنتاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما يظل مستوى 4 دولارات حاجزاً نفسياً رئيسياً للمستهلكين الأمريكيين، إذ يؤدي تجاوزه عادة إلى تغيّر في سلوك الإنفاق والاستهلاك.

وقال محللون إن تراجع أسعار الوقود قد يخفف الضغوط السياسية على الإدارة الأمريكية، خاصة في ظل اقتراب الانتخابات، لكنه يبقى مرتبطاً بتطورات هشّة في ملف الإمدادات العالمية، لا سيما في مضيق هرمز.

ووفق بيانات حكومية، بلغت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 215.1 مليون برميل مطلع يونيو، وهو أدنى مستوى موسمي منذ عقد، ما يزيد المخاوف من اختلالات محتملة في الإمدادات إذا لم تستقر تدفقات النفط العالمية.

وحذر خبراء في أسواق الطاقة من أن أي تباطؤ في تنفيذ الاتفاق أو تعثر في إعادة فتح الممر البحري قد يعيد الأسعار إلى الارتفاع سريعاً، في سوق وصفه محللون بأنه «حساس وقابل للانعكاس بسرعة».