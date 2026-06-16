فرنسا تضخ 712 مليون دولار لدعم سيادة الذكاء الاصطناعي

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لكورنو، اليوم الثلاثاء، عن خطة استثمارية إضافية بقيمة 655 مليون يورو (حوالي 712 مليون دولار) لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن برنامج «فرنسا 2030» المخصص لتعزيز الاستثمارات المستقبلية، وفق ما نقلته وكالة بلومبرج.

وقال لكورنو في منشور على منصة «إكس» إن التمويل الجديد سيُوجَّه إلى تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز قدرات الحوسبة، ودعم البحث العلمي في هذا المجال الحيوي.

وأكد رئيس الحكومة الفرنسية أن الهدف الأساسي يتمثل في تعزيز السيادة التكنولوجية الفرنسية والأوروبية، مشدداً على ضرورة تقليل الاعتماد على الخارج في التقنيات الحساسة، في ظل التحديات المرتبطة بالتحكم في بعض نماذج الذكاء الاصطناعي العالمية.

وأضاف أن الحكومة ستعطي الأولوية للحلول الفرنسية والأوروبية كلما توفرت بدائل محلية، في إطار توجه استراتيجي لتعزيز الاستقلال الرقمي.

وفي سياق متصل، كشف لكورنو عن توجهات أمنية جديدة تقضي باستبدال بعض الأنظمة الأجنبية في المؤسسات السيادية، حيث اختارت وكالة الاستخبارات الداخلية الفرنسية شركة «تشابس فيجن» المحلية لتحليل البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي بديلاً عن نظام أمريكي سابق.

كما أعلن عن إطلاق مساعد ذكاء اصطناعي سيادي مخصص للموظفين الحكوميين، يهدف إلى ضمان حماية البيانات وتعزيز استقلالية القرار داخل مؤسسات الدولة.