الدولار يقترب من أدنى مستوى في 10 أيام مع تعزيز الرغبة في المخاطرة

استقر الدولار اليوم الثلاثاء بالقرب من أدنى مستوى في عشرة أيام، إذ ​أدى الاتفاق لإنهاء حرب إيران إلى تعزيز الرغبة في المخاطرة، في حين تذبذب ‌الين بالقرب من مستوى ​160 للدولار بعد أن رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع للحد من مخاطر التضخم الناجمة عن الصراع.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم توقيع اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ولم يتم الإعلان عن التفاصيل بعد، لكن ذلك لم يمنع ترحيب الأسواق العالمية بالأنباء وانخفاض أسعار ⁠النفط.

ويتركز اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية، بما في ذلك بنك إنجلترا ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، والمقرر عقدها في الأيام المقبلة لتقييم ما إذا كانت نهاية الصراع جاءت متأخرة جدا لدرجة أنها لم تخفف المخاوف بشأن التضخم على ‌المدى القريب.

ورفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاما، كما كان متوقعا على نطاق واسع ولم يفاجئ الأسواق كثيرا. لكن محللي السوق لاحظوا نتيجة التصويت ‌التي جاءت بواقع سبعة إلى واحد، مما يشير إلى بعض الضبابية ‌بشأن توقيت الزيادة التالية.

واستقر سعر الين عند 160.23 للدولار، متأرجحا بالقرب من عتبة 160 التي ‌جعلت المتعاملين حذرين من موجة أخرى ‌من تدخلات الحكومة اليابانية، إذ من غير المرجح أن يوفر اتفاق الشرق الأوسط متنفسا للين المتهاوي.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى ​0.705 دولار بعد أن أبقى ‌بنك الاحتياطي الأسترالي على ​أسعار الفائدة دون تغيير في قرار اتخذ بالإجماع ⁠بعد ثلاث زيادات متتالية، حتى مع استمرار ارتفاع التضخم.

واستقر اليورو عند 1.159 دولار، أي أقل بقليل من أعلى مستوى له في عشرة أيام عند 1.1622 دولار الذي سجله أمس ⁠الاثنين. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 1.3413 دولار اليوم الثلاثاء.