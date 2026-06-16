النفط ينخفض مع تقييم احتمالات عودة الإمدادات واتفاق أمريكا وإيران

واصلت أسعار النفط خسائرها اليوم الثلاثاء في وقت ​توازن فيه الأسواق بين احتمالات استئناف الإمدادات عبر مضيق هرمز وبين العوامل الضعيفة المحركة ‌للسوق الفعلية، وغياب التفاصيل ​بشأن اتفاق مبدئي لإنهاء حرب إيران.

وبحلول الساعة 0436 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 82.92 دولارا للبرميل، وتراجع أيضا خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 80.66 دولارا للبرميل.

وهبطت الأسعار أمس الاثنين بنحو خمسة بالمئة لتسجل أدنى مستوى عند التسوية منذ الرابع من مارس بعد إعلان ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع مذكرة تفاهم لإنهاء

وقال محللو مورجان ستانلي في مذكرة لعملائهم "من المرجح أن يستغرق استئناف تدفق ناقلات النفط عدة أسابيع".

وأضافوا "نتوقع عودة 50 بالمئة من ‌الإنتاج بحلول سبتمبر، و80 بالمئة بحلول ديسمبر، أي بوتيرة أسرع قليلا ‌من السابق".

وأشاروا إلى أن مجموعة كبيرة من المؤشرات دلت على ضعف أسواق النفط الفورية في ‌الأسابيع القليلة الماضية .

وأوضحوا "ارتفاع الصادرات الأمريكية وانخفاض ‌الواردات الصينية هما المحركان الرئيسيان، ويبدو أنهما لن ينتهيا على المدى القريب (أي خلال الأسابيع القادمة)".

وانخفضت واردات الصين من النفط الخام 29 ​بالمئة في مايو أيار ‌لتسجل أدنى مستوى لها في ​ثماني سنوات، مما أدى إلى التراجع الحاد ⁠الذي تشهده أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم، مع توقعات بانخفاض وارداتها من النفط الخام السعودي في يوليو أيضا.

وتدل مؤشرات أولية على أن الاتفاق سيؤدي إلى فتح مضيق هرمز وتمديد وقف إطلاق ​النار 60 يوما، ⁠مما يسمح للمفاوضين بالتعامل ⁠مع القضايا الشائكة مثل مستقبل البرنامج النووي الإيراني.

وقال سوفرو ساركار رئيس قسم أبحاث الطاقة في بنك (دي.بي.إس) إن المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي تشمل مراسم توقيع في جنيف لتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما، سهلة وستتيح كسب الوقت وتؤجل حل المشكلة النووية.

وتابع يقول إن المرحلة الثانية، التي ‌ستراقبها الأسواق عن كثب لمعرفة تأثيرها الحقيقي، تتمثل في فتح مضيق هرمز تدريجيا ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ والسفن ​الإيرانية.

وأضاف "أي شيء عدا رفع الحصار بشكل سلس ومتزامن سيؤدي إلى تجدد تقلبات أسعار النفط... ونظرا لانعدام الثقة حتى الآن، سيكون من المثير للاهتمام متابعة تطورات الوضع خلال الأسبوعين المقبلين".