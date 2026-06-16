بعد اتفاق أمريكا وإيران.. النفط عند أدنى مستوياته في 3 أشهر

انخفضت أسعار النفط أربعة دولارات ​اليوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر ‌بعد أن أعلن ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع أمريكا وإيران مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.16 دولار أو 4.76 بالمئة إلى 83.17 دولاراً للبرميل، بينما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.75 دولاراً ⁠عند التسوية بانخفاض قدره 4.13 دولارات، أو 4.87 بالمئة.

وأزاح العقدان جزءاً كبيراً من علاوة مخاطر الحرب التي تراكمت عليهما خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أغلقت العقود الآجلة لخام برنت والخام الأمريكي ‌عند أدنى مستوياتها منذ الرابع من مارس آذار.

وقال مسؤول أمريكي إن مذكرة التفاهم وُقعت من قبل ترامب ونائبه جيه دي فانس ورئيس ‌البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف.

ومن المقرر إقامة حفل ‌توقيع رسمي للاتفاق يوم الجمعة في جنيف.

وذكرت وكالة أنباء مهر ‌الإيرانية شبه الرسمية أن ‌مسودة الاتفاق تنص على إعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوماً وفقا للترتيبات الإيرانية.

وقال دينيس كيسلر، ​نائب الرئيس الأول ‌للتداول في شركة ​بوك المالية: "مع احتمال وصول كميات هائلة ⁠من إمدادات النفط، يبدو انخفاض الأسعار مبرراً".

وخفضت إيران سعر البيع الرسمي لخامها الخفيف للمشترين الآسيويين إلى 7.15 دولارات للبرميل فوق متوسط سعر ​عُمان/دبي لشهر يوليو، وفقاً لما ⁠أعلنته شركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة اليوم الاثنين، مقارنةً بعلاوة الشهر السابق البالغة 13 دولاراً للبرميل.

وخفضت شركة سيشن اليوم الاثنين توقعاتها لمتوسط ⁠سعر خام برنت إلى 75 دولاراً و70 دولاراً للبرميل للربعين الثالث والرابع من 2026 على التوالي، مشيرة إلى توقعاتها باستئناف حركة التجارة في مضيق هرمز وعودتها إلى وضعها الطبيعي.

وقال نيل كروسبي، رئيس قسم الأبحاث في شركة سبارتا للسلع "سيكون من الصعب إعادة ‌تشغيل سلاسل إمداد السفن بسلاسة في منطقة الخليج العربي. كما سيتردد بعض مالكي السفن ​في إرسال سفنهم إلى الخليج حتى نتلقى ردا من شركات التأمين".

ويراقب المستثمرون بحذر مدى سرعة استئناف منتجي النفط في الشرق الأوسط إنتاجهم وتصديرهم للنفط بعد الأضرار التي خلفتها الحرب، وما إذا كان سيتم ​إدخال المزيد من السفن ‌إلى المنطقة.







