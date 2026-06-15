"إنفيديا" تعتزم جمع 20 مليار دولار عبر إصدار سندات أمريكية لتمويل توسع الذكاء الاصطناعي

كشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن شركة إنفيديا تخطط لجمع نحو 20 مليار دولار من خلال إصدار سندات في السوق الأمريكية، في خطوة تعكس تسارع استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في قطاع الذكاء الاصطناعي وارتفاع احتياجاته التمويلية.

وبحسب بيان شروط اطلعت عليه "رويترز"، فإن الإصدار سيتكون من سبع شرائح سندات، تمتد آجال استحقاقها إلى عام 2056، بما يعكس توجه الشركة نحو تمويل طويل الأجل لدعم توسعاتها في البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تسابق شركات التكنولوجيا العالمية على ضخ استثمارات ضخمة في مراكز البيانات وقدرات الحوسبة المتقدمة، مع تزايد الطلب العالمي على تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يدفع الشركات إلى تنويع مصادر التمويل، بما في ذلك أسواق الدين.

ومن المتوقع أن تتولى إدارة عملية الإصدار مجموعة من البنوك الاستثمارية الكبرى، من بينها غولدمان ساكس، وجي بي مورغان، ومورغان ستانلي، في واحدة من أبرز عمليات التمويل في قطاع التكنولوجيا خلال الفترة الأخيرة.

ويرى محللون أن لجوء إنفيديا إلى أسواق السندات بهذا الحجم يعكس قوة مركزها المالي وثقة المستثمرين في آفاق نمو قطاع الذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي تتزايد فيه تكلفة بناء البنية التحتية الرقمية عالمياً بشكل غير مسبوق.