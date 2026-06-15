"دايملر تراك" تستهدف مليار يورو من قطاع الدفاع بحلول 2028

تعمل شركة "دايملر تراك" الألمانية لصناعة المركبات التجارية على توسيع أنشطتها في قطاع الدفاع.

وأعلنت الشركة، التي تتخذ من مدينة لاينفيلدن-إشتردينجن قرب شتوتجارت مقراً لها، اليوم الاثنين، أنها ستجمع أنشطتها الدفاعية العالمية تحت علامة جديدة تحمل اسم "دايملر تراك ديفينس"، مع توجيه أعمالها بشكل منهجي نحو تحقيق نمو عالمي.

وذكرت الشركة أنها ترى في قطاع الدفاع محركاً واضحاً للنمو خلال السنوات المقبلة، موضحة أنها تهدف إلى تحقيق إيرادات بقيمة مليار يورو في هذا المجال بحلول عام 2028. وللمقارنة، بلغت الإيرادات الإجمالية للمجموعة خلال عام 2025 نحو 49.5 مليار يورو.

وقال دينيس كينتسلمان، رئيس "دايملر تراك ديفينس"، ، إن إيرادات قطاع الدفاع خلال العام الماضي بلغت مئات الملايين من اليورو، مضيفاً أن المركبات العسكرية تمثل حالياً نسبة منخفضة من إجمالي المبيعات، ما يعني أن الجزء الأكبر من المركبات المباعة لا يزال يتمثل في الشاحنات والحافلات التقليدية.

وفي إطار التوسع الاستراتيجي، تعتزم "دايملر تراك" زيادة قدراتها في مجالات التطوير والإنتاج والمبيعات والخدمات خلال السنوات المقبلة. ووفقاً للشركة، يعمل حالياً نحو ألف شخص في هذا القطاع. وستتركز استراتيجية النمو بشكل رئيسي في موقع الشركة بمدينة "فيرت آم راين" في ولاية راينلاند-بفالتس بالقرب من كارلسروه، ما سيؤدي إلى زيادة الحاجة إلى العمالة المتخصصة. وقال كينتسلمان إن فريق العمل في فيرت سيجري تعزيزه بأكثر من 100 موظف جديد.

ومن المقرر ألا يقتصر نطاق المنتجات مستقبلاً على مركبات مرسيدس-بنز للشاحنات فقط؛ فالشركة المدرجة ضمن مؤشر "داكس" الرائد في البورصة الألمانية تمتلك إلى جانب مرسيدس-بنز علامات تجارية أخرى مثل "ويسترن ستار" في أمريكا الشمالية و"بهارات بنز" في الهند.

وأوضح كينتسلمان أن "دايملر تراك ديفينس" تعتمد تقنياً على المنصات المستخدمة في المركبات المدنية التابعة للمجموعة، كما تتعاون مع شركات شريكة، وقال: "كان لدينا وما زال لدينا وضع جيد للغاية في ظل ارتفاع الطلب... نعتمد على منتجات أثبتت كفاءتها بالفعل"، مشيراً إلى أن طرازات مثل "يونيموج" و"أروكس" تُستخدم منذ سنوات طويلة في تطبيقات غير عسكرية.

وتواجه شركة تصنيع المركبات التجارية ضغوطاً متزايدة، إذ تراجع صافي أرباحها العام الماضي بنسبة 34% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى ملياري يورو. وتأثرت الأعمال بشكل كبير بالرسوم الجمركية الأمريكية وضعف الطلب في أمريكا الشمالية. كما انخفضت الإيرادات والمبيعات. وخلال الربع الأول من العام الجاري، تراجعت الأرباح بنسبة 80%. وكانت "دايملر تراك" قد أطلقت بالفعل العام الماضي برنامج خفض التكاليف "كوست داون يوروب" بهدف تعزيز قدرتها التنافسية.