إلغاء الاجتماع السنوي للبنك الأفريقي للتصدير بسبب مخاوف "إيبولا"

ألغى البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد اجتماعه السنوي المزمع عقده في مدينة العلمين بمصر خلال الأسبوع المقبل، مرجعاً ذلك إلى إجراءات مشتركة اتخذتها القاهرة والاتحاد الأفريقي عقب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس إيبولا في وسط أفريقيا.

وأعلنت جمهورية الكونجو الديمقراطية عن إصابة 782 حالة بفيروس إيبولا بعد إعلان تفشي الوباء قبل شهر، مما أثار مخاوف بشأن السفر في أنحاء المنطقة لحضور اجتماعات وغيرها من الفعاليات. كما أعلنت أوغندا تسجيل حالات إصابة بالفيروس.

وقال بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، ومقره القاهرة، في بيان اطلعت عليه رويترز اليوم، إنه يعتزم تسيير أعمال المساهمين عبر "المراسلات" في الوقت الراهن، مضيفاً أن الحكومة المصرية أرجأت أيضاً فعاليات دولية أخرى مقرر عقدها خلال الشهر الجاري.

وجاء في البيان: "اُتخذت هذه القرارات لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة العامة في ضوء الوضع الصحي المتطور في مناطق بالقارة".

وتملك حكومات أفريقية ومؤسسات مالية بالمنطقة ومساهمون من القطاع الخاص حصصاً في البنك.

وكان البنك الأفريقي للتنمية قد عقد اجتماعه السنوي في برازافيل بجمهورية الكونجو الشهر الماضي، بعد وقت قصير من إعلان جارتها جمهورية الكونجو الديمقراطية عن تفشي فيروس إيبولا.