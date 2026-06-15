توسيع عمل النساء بدوام كامل يعزز النمو الاقتصادي في ألمانيا

يرى الخبير الاقتصادي مارسيل فراتسشر أن ألمانيا تفوت على نفسها إمكانات اقتصادية كبيرة بسبب ارتفاع نسبة النساء العاملات بدوام جزئي.

وقال رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي آي دابليو) في تصريحات لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية: «نسبة النساء اللاتي يعملن بدوام جزئي مرتفعة بشكل غير معتاد. ونتيجة لذلك، تبقى إمكانات اقتصادية هائلة غير مستغلة، وبذلك يتخلى المجتمع عن قدر كبير من الرفاه».

وقال فراتسشر إن ألمانيا يمكن أن تكسب لسوق العمل عدة مئات الآلاف من العمال بدوام كامل، «إذا أزلنا العقبات وتمكنا من تشجيع مزيد من النساء على زيادة ساعات عملهن»، مضيفاً أن زيادة مشاركة النساء في سوق العمل ستكون أيضاً الأداة الأكثر فاعلية والأفضل لتحقيق الاستقرار في نظام التقاعد القانوني في ألمانيا خلال الأعوام الـ15 إلى الـ20 المقبلة.

وتعمل نحو نصف النساء العاملات في ألمانيا بدوام جزئي. ووصف فراتسشر تقديرات إحدى هيئات الاتحاد الأوروبي، التي تفيد بأن تحقيق مزيد من المساواة بين النساء يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا بنسبة تصل إلى 10% بحلول عام 2050، بأنها تقديرات واقعية. وأكد قائلاً: «إذا رفعنا مستوى مشاركة النساء في سوق العمل، فإن الجميع سيستفيد».

وأشار فراتسشر إلى أن من بين العقبات التي تواجه النساء في سوق العمل عدم كفاية خدمات رعاية الأطفال في دور الحضانة والمدارس، وضعف الحوافز المالية بسبب نظام تقاسم الضرائب بين الزوجين وإمكانية التأمين الصحي المجاني للزوج أو الزوجة عبر شريك الحياة، مضيفا أن الوظائف الصغيرة تشكل فخا لكثير من النساء، كما أن الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء لا تزال كبيرة.